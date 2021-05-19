Старинное увлечение может стать настоящей профессией

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Коломенском парке прошел Весенний фестиваль по городошному спорту, в котором приняли участие более 500 москвичей.

Расписание соревнований было составлено так, чтобы городошники не скапливались на площадках, — таковы санитарные правила. Участники состязаний были разбиты на группы. В каждой команде по три человека. Самые юные городошники — дошкольники.

На прекрасно оборудованных площадках в Коломенском всегда светло от улыбок любителей этого вида спорта. Но и дух соперничества никто не отменял. По регламенту соревнований в рамках фестиваля каждая команда должна была выбить три фигуры, а каждый игрок совершить шесть бросков по фигураммишеням. В каждой группе команд были определены победители.

Для дружной семьи Кузнецовых это не первый старт.

— Мы пришли на соревнования всей семьей — бабушка Алла Геровна, жена Аня и две дочки — Алена и Маруся. Марусе 8 лет, Алене скоро исполнится три года, — рассказал 37-летний глава семейства Дмитрий Кузнецов. — Так что городки для нас — не только физкультура и здоровый образ жизни, но и радость общения с близкими.

Для Дарьи Афанасьевой, педагога дополнительного образования кружка «Городки — точная бита» ГБУ школа № 1279 «Эврика», городошный спорт — это не только игра, но и профессия. На соревнования в Коломенское она привезла две семейные команды — Герасимовых и Снетковых.

— Наш кружок «Городки — точная бита» находится в Зюзине. Федерация городошного спорта Москвы помогает нам во всем, — рассказала Дарья Афанасьева. — Я веду группы, где занимаются более 50 ребятишек.

В фестивале городошников также приняли участие команды кадетов и школьников старших классов.

— Городки — древняя игра, — рассказала «ВМ» Алла Алешина, член президиума Федерации городошного спорта Москвы. — В 2023 году мы будем праздновать столетие Федерации городошного спорта столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает развитие этого вида спорта. Приятно, что год от года все больше команд принимают участие в наших соревнованиях. Летом мы проведем Кубок мэра Москвы, в котором принимают участие сотни любителей городошного спорта.

ИСТОРИЯ

Городки (рюхи, чушки, чухи, поросятки, черешки, клетки) — старинная русская народная спортивная игра. В этой игре необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты «города» — деревянные фигуры.

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