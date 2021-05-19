Мировое движение объединяет сотни любителей бега

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В парке «Фили» состоялся забег на пять километров в рамках движения паркран (parkrun). В нем приняли участие полсотни москвичей.

Паркран — это пробежки с фиксацией времени. В Москве можно принять участие в таком забеге на территории 22 парков.

— Каждую субботу я отправляюсь в ближайший парк на пробежку. Кто-то бежит на время, а мне интересно еще и пообщаться с друзьями — приверженцами здорового образа жизни, — рассказала «ВМ» постоянная участница таких забегов Наталья Чванкина.

Не заплутать по аллеям и прий ти к финишу бегунам помогают волонтеры. Например, 43-летний любитель бега на длинные дистанции Николай Азовский.

— Если у бегуна сложности на дистанции, я должен подсказать ему верный маршрут, — рассказал «ВМ» Азовский.

Очаровательная брюнетка из далекой Никарагуа Карен Гарсиа, чей муж работает в посольстве этой страны в Москве, тоже примкнула к участникам забега.

— Два года я живу в России, за это время пробежала в московских парках 12 паркранов. Московские любители бега очень дружелюбные, и после финиша мы весело общаемся, — охотно поделилась своими впечатлениями Карен.

Дистанцию пять километров Карен преодолела за 27 минут. Но паркран — это не соревнования, а приятное увлечение. И уже в ближайшую субботу каждый желающий может присоединиться к его участникам.

СПРАВКА

Паркран — еженедельные мероприятия, где необходимо пробежать или пройти дистанцию пять километров, проводящиеся в городских парках во многих странах мира. Мероприятия бесплатны.

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