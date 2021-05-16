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Благотворительный забег проведут в подмосковном Клину
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Благотворительный забег проведут в подмосковном Клину

Елена Фролова

Спорт

Благотворительный забег «Я бегу ради детей» проведут в Подмосковье 5 июня. Он состоится на стадионе «Строитель» в Клину. Все собранные во время спортивного мероприятия в этот день средства будут направлены на лечение Егора Хромова.

Мальчик живет с диагнозом «детский церебральный паралич». Ребенок нуждается в вертикализаторе, стоимость которого составляет 150 тысяч рублей. Для его семьи это неподъемная сумма. Чтобы помочь сыну, родители попросили о содействии.

Начало забега — в 11 часов. Желающие могут выбрать разные дистанции: 100, 400, 600 и 800 метров либо один или два километра. Кроме этого, спортсмены могу стать участниками FunRun — это 400-метровый забег в смешных костюмах. Вместе с тем организаторы сделали возможными индивидуальные и корпоративные старты, отмечает телеканал 360.

Самые юные гости мероприятия могут принять участие в мастер-классах, а также сделать аквагрим.

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Московская областьблаготворительностьзабег
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