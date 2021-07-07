Играть через не могу

Анатолий Бышовец / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Анатолий Бышовец, легендарный футболист и тренер, приведший сборную СССР к золоту на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, оценил итоги выступления нашей команды на чемпионате Евро-2020.

В интервью «Вечерке» последний тренер сборной СССР, кроме «разбора полета» нашей сборной по футболу на Евро-2020, рассказал и о новых тенденциях европейского футбола.

— Анатолий Федорович, внимательно следите за матчами Евро-2020? Каким командам особенно симпатизируете после вылета сборной России?

— За матчами слежу внимательно, но не эмоционально. Для меня каждый матч — это анализ уровня команд, турнира. В целом у меня положительная оценка чемпионата Европы. За исключением результатов сборной России. Мне ведь приходилось участвовать в финальной части чемпионата Европы — и как игроку сборной СССР, и как главному тренеру сборной СНГ. Евро-2020 по напряженности матчей и по уровню команд резко отличается от многих предыдущих турниров, где фавориты были известны заранее. Симпатии вызывали сборные, которые забивали много голов, побеждали, уступая в счете. Прежде всего я симпатизировал Украине — как человек, который был воспитан школой киевского «Динамо».

Я рад за Андрея Шевченко, который раньше добивался высоких результатов как игрок, а теперь как тренер. Рад за то, что на Евро киевское «Динамо» стало базовым клубом сборной Украины. В то же время огорчен, что украинцы в ¼ финала по всем статьям уступили англичанам — 0:4.

— Вам не кажется, что футбольный мир сошел с ума?

— Я про победу Швейцарии над чемпионами мира — французами и вылет из розыгрыша Евро вице-чемпионов мира — хорватов. Не скажу, что на Евро-2020 произошла футбольная революция. Все так же успех команд зависит от наличия классных тренеров, ярких игроков, их функционального состояния. Этот турнир показал, насколько вырос порог терпения игроков, их умение действовать на поле с полной самоотдачей, на пределе возможностей. Я говорю про сборные Швейцарии, Венгрии, Австрии, Украины, Чехии, Италии.

— Почему сборная России оказалось чужой на этом европейском празднике футбола? Или вы можете найти и что-то положительное в ее выступлении? Например, полузащитник Александр Головин по итогам трех матчей группового турнира пробежал больше всех игроков — участников Евро, а Артем Дзюба чаще других выигрывал верховые единоборства.

— Если оценивать выступление сборной по таким критериям, то Головину надо, наверное, бегать марафон, а Дзюбе идти в сумо. Да, футбол — это единоборство, но выигранное не за счет силы, а за счет специальных качеств. Футболиста прежде всего надо оценивать по КПД, который определяется игровыми действиями. Что касается Головина, то мне кажется, что его километражу не хватало осмысленности, креативности во время преодоления игрового пространства с мячом.

Понятно, что играть в открытый футбол со сборной Бельгии нашей команде сложно. Но финнов надо было побеждать крупно, и, конечно, с датчанами можно было сыграть успешнее. Я снова могу привести в пример сборные Венгрии, Швейцарии, Украины. Они продемонстрировали на турнире потрясающий порог терпения и умения играть до последнего. Сборной России этого как раз и не хватало. Что и подтвердил капитан нашей команды, заявив, что мы, извините, обкакались.

Фото: РИА Новости

— Тренер сборной Станислав Черчесов говорит, что подготовка к турниру у сборной России была на высоте.

— Думаю, что это не так. Ведь игра команды — это целенаправленные действия группы футболистов. Если сборная России выступила неудачно, значит, наш тренерский штаб не сумел грамотно подобрать сочетание игроков на поле, оптимально подготовить команду и выбрать игровую тактику, которая бы могла принести успех, как на домашнем ЧМ-2018. Мне думается, что наше выступление на Евро-2020 не соответствует тем возможностям и потенциалу, который был у команды.

— Вы играли в одной команде с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Почему сегодня в сборной России нет таких выдающихся игроков?

— Как я уже сказал, молодежь моего родного киевского «Динамо» стала базовой командой сборной Украины. Сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2020, потому что доморощенные воспитанники «Зенита», ЦСКА, «Спартака» не являются ядром в своих клубах. А если нет ядра таких игроков, для которых бы родные клуб, город, страна и болельщики являлись естественным энергетическим фактором, то и порог игровой терпимости не может быть высоким.

Глядя на то, с какой страстью и любовью иностранные футболисты перед матчами поют гимны своих стран, для меня неудивительно, почему каждый из них играет на пределе своих возможностей. Это связано с их невероятной ответственностью перед родными болельщиками и страной. Я думаю, мы провалили Евро-2020 не потому, что в нашей сборной играет плохое поколение футболистов. Просто не было создано нужных условий для формирования их личностных и игровых качеств.

Таланты в стране рождаются, а мы, педагоги, только формируем отношение к жизни, раскрываем смысл и формируем личность. Думаю, что футбольное образование наших игроков, тренеров и футбольных руководителей уступает даже среднему европейскому уровню.

— В 1968 году в повторном четвертьфинале ЧЕ вы забили третий гол в ворота венгров (3:0), который вывел сборную СССР в полуфинал турнира. В полуфинале со сборной Италии была ничья (0:0), но по воле жребия в финал вышли итальянцы. На Евро-2020 итальянцы снова уже в полуфинале.

— Победы в крупных турнирах достигаются не только за счет звезд. Иначе Месси и Роналду были бы чемпионами мира. Титулы выигрывают команды, где есть четкая организация игры.

Грамотная организация помогает раскрыть возможности футболистов, и они предстают монолитной командой. Не думаю, что уровень игроков сборных Венгрии или Украины выше, чем у российской команды.

А итальянцы во все времена были сильны. Тем не менее, когда я руководил сборной СССР, наша команда обошла их в отборочной группе и вышла в финальную стадию Евро-1992. Мы дважды сыграли с итальянцами вничью. За Италию играли такие великие игроки, как Виалли, Роберто Баджо, Барези. Но мы превзошли их прежде всего за счет организации игры, хотя и в составе сборной СССР тогда выступали Михайличенко, Шалимов, Добровольский, Алейников, Канчельскис, Юран, Протасов, Мостовой.

Посмотрим, получится ли у нынешнего поколения итальянских игроков стать чемпионами Европы. Последний раз они побеждали в этом турнире в 1968-м, когда выбили нас из полуфинала с помощью жребия.

— Что помешало тогда нашей команде успешнее выступить в финальной части Евро-1992?

— На Евро-1992 мы представляли уже СНГ, без флага и гимна. А в стране был полный коллапс. Мысли игроков в тот момент были, к сожалению, недостаточно сфокусированы на конкретном результате в турнире. Они думали о хлебе насущном. Многие наши талантливые ребята сидели на чемоданах, планируя свой отъезд в иностранные клубы. Тем не менее на групповом этапе мы сыграли вничью с немцами — действующими чемпионами мира и голландцами — действующими чемпионами Европы.

Анатолий Бышовец / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— Талантливый игрок мирового футбола Килиан Мбаппе провалил Евро-2020, не сумев забить ни одного гола в четырех матчах... Выходит, не тянет он на роль наследника короля футбола Пеле?

— По игре Мбаппе претензий нет. Проиграл швейцарцам не он один, а вся сборная Франции. Недооценка соперника и осознание собственного величия является самым большим подарком противнику. Такие «подарки» делали даже Роберто Баджо и Зинедин Зидан, удаленный в финальном матче ЧМ-2006. А Мбаппе заслуживает самой высокой оценки. Набор качеств у этого игрока просто удивительный для его возраста: разнообразие игры в атаке, скорость, дриблинг. Французы забыли, что преждевременная убежденность в победе — прямой путь к поражению. Если ты отдаешь сопернику инициативу на поле, то вернуть по ходу игры ее невозможно.

— На авансцену Евро-2020 вырвались куда как менее известные игроки. Например, чех Шик или швейцарец Гавранович. Выходит, цена на футболистов — величина более чем условная?

— Тот, кто едет за личной финансовой выгодой на Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, практически никогда не выигрывает эти соревнования. Титул забирают те, кто личные интересы подчиняет интересам команды, для кого победа — высший стимул, который дороже денег и наград. Это обязаны знать все российские спортсмены, которые выступают на международных соревнованиях.

— На ваш взгляд, что нужно поменять в игре сборной России, чтобы она добивалась успеха на международных соревнованиях, как это удалось сборной СССР под вашим руководством на Олимпиаде 1988 года в Сеуле?

— Непрошеный совет — ни пользы, ни чести, ни заслуги. Не думаю, что мое мнение действительно интересно руководству российского футбола. Вероятно, я говорю с чиновниками на разных футбольных языках. Для сегодняшних футбольных функционеров удобно воспринимать меня человеком из далекого прошлого.

— Многие болельщики после Евро-2020 требуют отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Что вы думаете по этому поводу?

— Позиция Черчесова по поводу отставки — это вопрос гордости или порядочности. Мы поддерживали с ним отношения перед ЧМ-2018, меня приглашали на тренировки сборной России, мы обсуждали футбольный процесс, но после домашнего мундиаля этого уже не было.

— В этом году вам исполнилось 75 лет. После провала сборной России на Евро-2020 не только мне подумалось, а что, если бы главным тренером нашей команды вместо Черчесова был бы назначен Анатолий Бышовец, олимпийское достижение которого не смогли превзойти ни Валерий Лобановский, ни Константин Бесков. Или для вас это уже невозможно — стать главным тренером сборной?

— Из предложенных кандидатов я никого не вижу новым главным тренером сборной России, в том числе и себя. Но кандидаты есть. И у меня есть мысли, как улучшить игру нашей главной команды. Нужны ли они сегодня руководству российского футбола?

— Вне зависимости от того, останется ли Черчесов на своем посту, какие шаги, на ваш взгляд, обязан предпринять главный тренер сборной России, чтобы улучшить игру команды?

— Этот человек обязан знать, какой команда должна стать через год-два и какой она должна быть через полтора месяца в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией.

Тренеру надо четко определиться с игроками, с которыми он хочет прийти к поставленной цели. Я никогда не боялся строить новые команды. После неудачного выступления сборной СССР на ЧМ-1990 и ухода с поста главного тренера Валерия Лобановского я, возглавив национальную команду, мог оставить в коллективе заслуженных ветеранов Александра Заварова, Владимира Бессонова, Вагиза Хидиятуллина, Рината Дасаева.

Однако я отказался от этого варианта, и мне удалось создать команду на перспективу. Средний возраст игроков был 23–24 года, и, если бы не распад СССР, она могла бы добиться успеха не меньшего, чем наша олимпийская сборная в 1988 году. После неудачного выступления нашей команды на Евро-2020 нужно строить команду с прицелом на будущее.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анатолий Федорович Бышовец родился в 1946 году в Киеве. Футболист, нападающий.

Советский и российский тренер. В течение 10-летней игровой карьеры выступал за киевское «Динамо», четырежды становился чемпионом СССР в 1966–1968 и 1971 годах. Участник финальных турниров ЧЕ-1968 и ЧМ-1970 (4 гола, столько же забил на турнире Пеле).

В 1967 году был номинирован на престижную премию «Золотой мяч» издания France Football. Главный тренер олимпийской сборной СССР (1986–1988), сборной СССР/СНГ (1990–1992), сборной России (1998).