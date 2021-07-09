Успех на мировом уровне: как московским школьникам удается побеждать на олимпиадах

Фото: Вечерняя Москва

В июне стартовал сезон международных олимпиад школьников. Это престижные соревнования, на которых ребята демонстрируют серьезный уровень знаний и представляют страну. В сборные России по разным предметам традиционно входят и московские школьники. Отбор в команды обычно происходит по итогам различных всероссийских состязаний и учебно-тренировочных сборов. На сегодня завершились европейские олимпиады по географии и информатике. Победители и призеры этих соревнований поделились с «Вечерней Москвой» впечатлениями и планами на будущее.

Девятиклассник Максим Иванов из школы № 814 удостоился бронзовой медали на Европейской географической олимпиаде. Этот «межнар» стал первым для школьника, и свой результат он оценивает положительно. В рамках подготовки Максим занимался самостоятельно и участвовал в очных и дистанционных учебно-тренировочных сборах по подготовке к олимпиаде. Особенностью соревнования стало то, что условия заданий были на английском и записывать решения нужно было так же. Максим отмечает, что «срезался» именно на этом. Но школьник планирует развиваться и в следующем году добиться более высоких результатов на географических олимпиадах.

— Меня с детства интересовали география и история. Мне кажется, это две связанные науки, объясняющие историю человечества и процесс развития знаний о нем. С 7-го класса я увлекся олимпиадами. Я благодарен своей учительнице по географии за то, что она поддерживала мой интерес к предмету, — рассказал Максим.

Фото: Личный архив

Ребятам, которые только начинают свой олимпиадный путь, Максим советует: «Если нравится предмет, то, безусловно, следует развивать этот интерес. Не нужно сдаваться, если что-то не получается. И не стоит сразу пробовать себя в очень большом количестве предметов. Например, я в этом году принял участие в десяти муниципальных этапах Всероссийской олимпиады, но на региональный вышел только по географии».

А будущим участникам соревнований именно по этому предмету Максим рекомендует опираться на логику: «В заданиях по географии большую роль играет понимание структуры задачи. Даже если сначала кажется, что не знаешь ответа, с помощью логики можно получить подсказки из формулировки задания и выйти на правильный ответ».

Ученица 7-го класса школы № 2007 ФМШ Дарья Грекова завоевала золотую медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девочек. Обычно в сборную входят школьницы более старших классов, но талант Дарьи обеспечил ей место в команде. Предложение попробовать свои силы в международном соревновании она получила после успешного выступления на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Девочка отмечает, что задания Европейской олимпиады ей очень понравились, хотя и были сложными. Готовясь к участию, Даша прошла сборы в Центре педагогического мастерства и курсы в образовательном центре «Сириус».

Рассказывая про свой интерес к информатике, Дарья отмечает, что все началось со школьного кружка.

— После него мне предложили попробовать себя на Московской олимпиаде школьников. Когда я стала призером, меня позвали на другой кружок, где больше внимания уделялось именно олимпиадным задачам, — рассказала она.

Фото: Личный архив

В свободное время Дарья рисует, читает фэнтези и фантастику. Одной из любимых книг называет историю про Гарри Поттера. Будущим олимпиадникам советует решать больше задач, потому что успех приходит только с практикой и тренировками.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, Москва еще 10 лет назад получала лишь единичные медали на международных олимпиадах, сейчас, по сути, обеспечивает половину медалей. Такие результаты стали возможны, потому что в столице высоко развита профессиональная система подготовки.

— Для победы на международной олимпиаде нужны не только качества, необходимые будущему ученому, но и спортивный интерес. И для того чтобы найти таких ребят, нужна широкая сеть отбора. Для нас это школьный этап Всероссийской олимпиады, массовые соревнования, интересные кружки. А уже потом ребенок попадает в профессиональную систему подготовки, которая развита в Москве. И мы плотно взаимодействуем с федеральными тренерскими штабами, взаимно обогащаем друг друга методически. И важно подчеркнуть, что все мы работаем в интересах России. У нас нет такой конкуренции, как в спорте. Когда появляется сильный ребенок, лучшие педагоги, тренеры Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов объединяются, чтобы вместе готовить его в сборную России. Когда такой школьник появляется в провинции, все мы с удовольствием помогаем региональным коллегам его подготовить, в том числе и на площадке «Сириуса», — отметил Иван Ященко.

Он также подчеркнул, что в отличие от спортивной гимнастики или фигурного катания, где очень жестко определен возраст, в котором необходимо начинать заниматься профессиональным спортом, если ты хочешь достичь успеха на самом высоком уровне, то в предметных олимпиадах такого и нет. И победа здесь — это не самоцель, а лишь этап. И даже достижения на международном уровне — это только шаг к будущим успехам, потому что цель — дальнейшее поступление в вуз, занятие наукой и работа в ведущих компаниях страны.