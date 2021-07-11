Англия — Италия: кто победит в финале Евро-2020

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Вот и подходит к концу чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса. 11 июля в финале турнира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сойдутся в поединке сборные Англии и Италии. О прогнозах на матч — в материале «Вечерней Москвы».

Долгое противостояние

За всю историю, с 1933 года, англичане с итальянцами сыграли 27 раз. 18 матчей были товарищескими и 9 — в рамках официальных турниров. Общий счет противостояния пока в пользу команды с Апеннинского полуострова. Италия одержала победу в десяти матчах, тогда как Англия — в восьми. Девять раз команды сыграли вничью.

При этом англичане забивали итальянцам больше мячей, чем итальянцы англичанам: 33 против 31 соответственно. Тем не менее родоначальники футбола, чья сборная существует с 1872 года, не могут похвастаться наградами, в отличие от своих соперников.

За 110 лет своего существования сборная Италии четыре раза становилась чемпионом мира и трижды уезжала с таких турниров с медалями. Также по одному разу ей покорились Олимпийские игры и чемпионат Европы. У англичан в активе только одно золото чемпионата мира 1966 года и бронзовые медали двух первенств чемпионата Европы.

Как попадали и играли на Евро

Путь команд на Евро был очень уверенным. Италия в отборочном цикле одержала 10 побед в 10 матчах, забила 37 и пропустила всего 4 мяча. У сборной Англии показатели были чуть похуже: 7 выигранных матчей, 1 поражение, 37 забитых и 6 пропущенных голов.

В финальной части турнира обе команды бодро прошли групповой этап и вышли в плей-офф. Итальянцы за три матча не пропустили ни одного мяча, англичане тоже.

На следующей стадии командам пришлось сложнее. В 1/8 финала Италия в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла Австрию, а Англия со счетом 2:0 в основное время обошла Германию. В 1/4 итальянцы выбили бельгийцев со счетом 2:1, а англичане разгромили сборную Украины — 4:0.

Сложнее обеим командам дался полуфинал. На пути Италии встала сборная Испании. Основное время матча закончилось вничью — 1:1, а уже по пенальти были сильны футболисты из Италии — 4:2. Англия лишь в дополнительное время смогла одолеть обидчиков россиян — команду Дании — со счетом 2:1.

Изменившиеся итальянцы и великолепные англичане

Противостояние 11 июля обещает быть интересным, считают футбольные эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

— Команды стоят друг друга. Они достойные и показывали на протяжении всего турнира достаточно ровную и серьезную игру, посему в финал не попали ни бельгийцы, ни французы, ни немцы. Но лично я буду болеть за Италию. Она в корне поменяла свой стиль. Раньше у нее была закрытая игра, не очень, может быть, красивая. Результата они добивались за счет серьезных лидеров. Но на этом чемпионате, и это заслуга (главного тренера сборной — прим. «ВМ») Роберто Манчини, они стали играть в открытый футбол. У них появился контроль за мячом, а не только контратаки. У них хороший подбор игроков в линии атаки. Поэтому у меня они вызвали удивление, — говорит советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец», футбольный тренер Борис Рапопорт.

Однако и английский тренер Гарет Саутгейт, по словам эксперта, также проделал огромную работу. По его словам, сборная Англии — великолепная команда. Она готова функционально и играет на больших скоростях. Тем не менее, по прогнозу специалиста, расклад сил пока незначительно в пользу Италии.

— Дело в том, что линия обороны у них сильнее, несмотря на потерю левого защитника. Но (защитники — прим. «ВМ») Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи не дадут разбежаться англичанам. А линию атаки Манчини здорово тоже изменил. И (полузащитник Федерико — прим. «ВМ») Кьеза хорошо играет, и (нападающий Андреа — прим. «ВМ») Белотти выходит на замену. У Манчини большой выбор. Я думаю, игра будет скоростной, результативной. Я бы не удивился, если бы счет был 2:1 в пользу Италии или 3:2. Атака будет превалировать над обороной, терять здесь нечего, — добавил Рапопорт.

Результат определяет организованная игра

Несмотря на смену стиля, с точки зрения специалиста, от итальянцев стоит ждать больше позиционных атак и комбинаций. В них могут участвовать 7–9 футболистов. Тогда как англичане, напротив, могут попытаться сыграть быстрее вперед, проскочить, пролезть и застать линию защиты сборной с Апеннинского полуострова врасплох.

По мнению эксперта, на этом чемпионате результат определяет хорошо организованная, правильно выстроенная игра, функциональная готовность команды, настрой на игру, а еще важно, если эти факторы сочетаются с наличием в составе сборной игроков соответствующего уровня.

— Все это есть у итальянцев и англичан. Они не ломаются — они играют, — подчеркнул Рапопорт.

Футбольный тренер Валерий Непомнящий в противостоянии Италии с Англией фаворитом называет сборную Туманного Альбиона: все-таки она будет играть в своей стране и при своих же болельщиках. При этом у каждой из команд есть свои преимущества и изъяны.

— Англичане опасны. Мне кажется, их первая линия атаки наиболее быстра, активна. А что касается итальянцев, у них в центральной зоне не очень мобильная пара. В этом смысле у них может быть преимуществом игра внизу, у сборной Англии — игра вверху (головой). Но футбол меняется. Раньше считалось, что сборная Италии играет «от обороны», но теперь она начала играть в атакующий футбол, интересный болельщикам. И эта команда не похожа на ту, что была 10–15 лет назад, — сказал собеседник «ВМ».

Самый непредсказуемый Евро

Исход матча, говорит Непомнящий, будет зависеть от того, кто лучше сыграет в атаке. Итальянцы могут не справиться с напористостью англичан, если те будут создавать подобные моменты. Вместе с тем у итальянцев есть преимущество в середине поля. Они могут хорошо владеть мячом.

— Я смотрел игру Италии с Испанией и считаю, что для Испании этот матч был одним из лучших. Да, Италия выиграла. Но испанцы их переиграли. Они играли на такой скорости, какая итальянцам была не под силу. Итальянцы победили, но не выиграли, — привел пример эксперт.

Однозначно можно утверждать, что и этот матч будет очень скоростным. На чемпионате Европы — 2020, отмечает футбольный тренер, вообще наметилась тенденция: все больше команд играет в интересный, атакующий футбол. Причем уровень даже средних сборных, как показали все игры, существенно вырос за счет этого.

Так что данный турнир можно назвать самым сильным и непредсказуемым в истории, по мнению Валерия Непомнящего. Независимо от того, кто победит в его финале, он уже перевернул сознание тренеров в том плане, что «игра в атаку» — позитивный момент. Да и болельщики такому развитию событий рады, резюмировал спикер.

Что касается букмекеров, то в большинстве контор фаворитом воскресного противостояния называют сборную Англии. Но ее преимущество нельзя назвать большим. Если у Италии коэффициент примерно 3 к 1, то у Англии — 2,6–2,7. Так что в целом шансы на победу у команд почти равны.

Посмотреть завершающий матч турнира можно будет на телеканале «Россия 1» и на интернет-платформах. Начнется игра в 22:00 по московскому времени.