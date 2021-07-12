Лотерея Евро-2020: истории российских фанатов, попавших на матчи чемпионата

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Чемпионат Европы по футболу — 2020 завершился победой Италии. Сборная одержала победу над командой Англии. До этого итальянцы выигрывали в 1968 году. Турнир, как известно, прошел в необычном формате — с переносом на год в условиях пандемии коронавируса. Посещаемость матчей была ограничена, болельщикам приходилось сдавать многочисленные ПЦР-тесты и соблюдать ряд ограничительных мер. Тем не менее и среди россиян оказалось немало счастливчиков, посетивших игры. О трудностях, с которыми они столкнулись, об эмоциях и впечатлениях российских болельщиков — в материале «Вечерней Москвы».

Евро-2020 впервые прошел на территории десяти стран и на полях одиннадцати стадионов. Так, матчи состоялись в Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье. Кроме того, шесть игр группового этапа и одна четвертьфинальная прошли в Санкт-Петербурге, так для России чемпионат вполне можно называть домашним.

Лотерея на Евро

Именно в Санкт-Петербурге сходила на матчи Евро Анастасия Евсина со своим мужем. Они купили билеты заранее (еще в 2019 году), не зная, на какую игру попадут. После жеребьевки выяснилось, что им достался билет на матч Финляндия — Бельгия.

Но затем началась пандемия коронавируса, чемпионат перенесли и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА — прим. «ВМ») разослал всем уведомления с возможностью вернуть билеты без потери средств.

— Мы ни от чего отказываться не хотели. Было очень много таких писем в течение года. А потом неожиданно очень забавно пришло еще письмо от УЕФА, примерно в мае 2021 года, типа: «Поздравляем, ваши билеты — один или все — одобрены. Вы сможете посетить матч!». Мы тогда не сразу поняли, что снова за «одобрения», ведь мы давно выкупили билеты. Позже узнали, что была еще одна лотерея среди обладателей билетов, которую, очевидно, рандомно проводили организаторы, чтобы вписаться в число мест на стадионе по ковидным правилам, — рассказала девушка.

По ее словам, некоторым людям, у которых также были уже давно оплачены билеты на матч, за месяц пришел отказ без объяснения причин. Разумеется, им вернули деньги. Ну а тем, чьи заявки на билеты одобрили, нужно было оформить паспорт болельщика, с этим никаких проблем уже не возникло.

По своим каналам

Впрочем, билеты можно было купить не только по результатам лотереи. Эдуард Латыпов из клуба болельщиков сборной России получил их благодаря розыгрышу. Правда только на матчи нашей команды. Всего фанат сходил на пять игр. При этом ему ни разу не пришлось сотрудничать со спекулянтами.

— Несмотря на то что была ограничена посещаемость 50 процентами, иностранцы не приехали, дублинские матчи были перенесены, билеты где-то поступали в открытую продажу, а какие-то мы покупали через знакомых, друзей, непосредственно перед матчами. У нас очень большой круг, — объяснил болельщик.

Трудности и цены

Менеджер по продажам Денис Войтов сходил на шесть из семи матчей в Санкт-Петербурге. Он вообще не покупал билеты заранее. Самым сложным, говорит мужчина, было попасть на первый матч, где играли Бельгия и Россия. В этом случае билет пришлось приобретать через вторые руки, переплатив. Да и остальные билеты не достались легко. Фанату пришлось караулить, когда они появятся в продаже.

Причем и стоимость заветных пропусков на матчи европейского турнира для обычных россиян нельзя назвать низкой. Нашим героям билеты обошлись в 75–150 евро (6600–13 200 рублей за одну штуку).

Фото: twitter/teamrussia

О новинках

Новшества были связаны в основном с ковидными требованиями.

Анастасия Евсина отметила, что в этот раз ей пришлось столкнуться с совершенно иным форматом билетов. Если в 2019 году планировалось, что они будут печатными и можно заказать доставку курьером, то затем их сделали только электронными. Билеты можно было получить только через специальное мобильное приложение. Он, кстати, сохраняется навсегда, только сверху его теперь пересекает жирная полоса с пометкой «прошедший матч».

— Там тоже были свои тонкости и правила. Приложение можно было загружать и активировать, только когда на почту каждому пришло письмо, что ваши билеты готовы, можете их получать в приложении. Там же в письме была ссылка на страницу Евро, где описывался алгоритм действий. Еще было видео, как и что загружать, как с этим проходить на матч. Просили в день матча зарядить телефон на 100 процентов, включить Bluetooth, чтоб все работало, — вспомнила девушка.

Затем нужно было прогрузить билет в приложении, с QR-кодом через турникет пройти на стадион. При этом болельщики заходили в масках, им мерили температуру, проводился доскональный досмотр. Открывали даже кошельки, добавила она. Да и через турникеты пускали не всех сразу, а «стайками».

— На стадионе стюарты просили сидеть через одно сиденье даже представителей одной семьи. Мы с мужем сели вместе, но к нам несколько раз подходили и просили сесть на свои места, пришлось согласиться, чтоб отстали. Но какие бы ограничения на вход не организовали, на выходе все равно была толпа, — со смехом поделилась информацией болельщица.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Что изменилось в сравнении с чемпионатом мира — 2018

В сравнении с ЧМ-2018, прошедшим в России, изменилось в первую очередь количество зрителей на трибунах и вне матчей, подчеркивают фанаты. Их оказалось значительно меньше.

— Предполагалось, что Евро-2020 станет послевкусием прошедшего чемпионата мира, но для меня этого не произошло. По сравнению с ЧМ-2018 даже близко не было в этот раз той атмосферы. Не было ни приезжих болельщиков, постоянно нагнеталась ситуация с пандемией. Да и формат из десяти стран — не самый удачный, с моей точки зрения. Болельщики были расконцентрированы. Финны вообще приезжали на один день. В условиях ограничений лучше этот чемпионат проводить в 1–2 странах. Но с точки зрения технической организации и безопасности проблем не было. Попасть на стадион было легко, получить FAN ID было легко, — сказал Эдуард Латыпов.

Плюс, конечно, у людей, особенно у иностранных гостей, прибавилось расходов. Затратнее стало добираться до матчей, а для пересечения границ приходилось сдавать ПЦР-тесты. Россияне на матчи в Петербурге попадали без каких-либо ограничений и дополнительных анализов.

— Ко мне приезжал швейцарец, он долго не мог приобрести билет на самолет. То ли цены были завышенными, то ли другие причины. И я даже думал, что его поездка не состоится. Вот он мне перезвонил за день до вылета и сказал, что нашел билет. А я ему помог сделать FAN ID. На матч мы ему билет покупали уже в России, — вспомнил свою историю Денис Войтов.

Это был праздник

Но, несмотря на все особенности проведения турнира, наши герои в целом остались довольны. Анастасия Евсина получила на Евро чудесные впечатления. В условиях жизни в постоянных ограничениях первенство по футболу, по ее словам, как глоток свежего воздуха, немного свободы и отсылки к прошлому, спокойному времени.

— Там такая атмосфера, когда находишься прямо на стадионе! Вокруг много болельщиков из разных стран, все поют, танцуют, веселятся. Русских, кстати, на нашем матче было немного, что естественно. Но очень много финнов, примерно 70 процентов стадиона. Они громко болели и поддерживали своих до самого конца. А после футбола, когда в разных кафешках и на улицах Петербурга мы встречали довольных иностранцев, вспоминались счастливый 2018 год и время чемпионата мира, только в мини-формате, — с ностальгией заключила девушка.

Футбол без зрителей — не то

Как говорит Денис Войтов, настроение, даже с учетом сложностей, улучшалось в том плане, что россияне соскучились по большому футболу, по атмосфере на стадионе.

— Я вообще стараюсь не смотреть футбол без зрителей, что нас часто преследовало в начале пандемии. Получается как товарищеский матч, где нет поддержки, музыки со стороны болельщиков, а это очень важный фактор создания атмосферы на стадионе. Когда она появилась, это было сродни празднику. Приехали болельщики из разных стран и получился карнавал, — сказал менеджер по продажам.

Фото: Из личного архива Дениса Войтова

Он вспомнил, что у Финляндии была очень сильная поддержка, впечатляющий десант фанатов прилетел из Швеции. Разумеется, они поднимали уровень и значимость чемпионата. К тому же Петербургу давно не хватало туристов из других стран, добавил Войтов.

Эдуард Латыпов свои ощущения от турнира также называет, скорее, положительными. Его порадовало, что чемпионат Европы все-таки состоялся. Однако в таких соревнованиях многое зависит от выступления сборной России. И то, что наша команда не вышла из группы по причине блеклой игры, все-таки наложило свой отпечаток.

— То, как играет сборная, — основной критерий оценки турнира. В 2018 году игра команды России очень повлияла на наше настроение. Она заходила на турнир 75-й в рейтинге, а дошла до 1/4 финала. Очевидно, что сборная прыгнула выше головы, продлила праздник, интерес к чемпионату мира был подольше, чем к чемпионату Европы, — заключил болельщик.

Чемпионат Европы по футболу завершился в воскресенье, 11 июля, победой сборной Италии над командой Англии. До этого итальянцы выигрывали престижный турнир в 1968 году. Встреча завершилась победой итальянцев по результатам серии пенальти со счетом 1:1 (3:2).

Счет в матче на второй минуте открыл защитник английской сборной Люк Шоу, его гол в ворота итальянцев стал единственным в первом тайме. Во втором тайме защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет (67-я минута). Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Дополнительные таймы не изменили цифры на табло. Выявить победителя помогла серия пенальти.