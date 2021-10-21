Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аж мышцы хрустят»: какие тренажеры не стоит покупать для занятий дома

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Аж мышцы хрустят»: какие тренажеры не стоит покупать для занятий дома
Фитнес-тренер Денис Сливкин / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Не все фитнес-тренажеры полезны и эффективны в домашних условиях. Некоторые могут и вовсе отбить желание заниматься спортом. Так считает руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал о самых популярных, полезных и безопасных устройствах для фитнеса.

Топ-5

По словам Статута, первое место в рейтинге популярности традиционно занимают велотренажеры. В основном запрос на занятия дома возникает в связи с желанием скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса. А у людей, как отметил эксперт, есть стереотип: надо крутить педали. Кроме того, распространены недорогие велотренажеры. Но, если заниматься на них так, чтобы действительно увидеть изменения, дешевые тренажеры очень быстро выйдут из строя.

— Второе место занимают степперы, чаще всего механические. Их тоже обычно берут из-за дешевизны. На третьем месте — уже более дорогие эллипсоиды. На четвертом — TRX (тренировочные ремни). И на пятом — скамьи и разнообразные гантели, — рассказал собеседник «ВМ».

Бесполезные

Бесполезны обычно сложные многофункциональные силовые тренажеры. Они раскладываются, переключаются, теоретически позволяя делать множество упражнений. Но практика показывает, что такой тренажер либо быстро ломают, запутавшись в переключениях, либо просто перестают на нем заниматься, а потом продают, либо просто используют для одной функции.

— Например, есть скамья: человек на ней лежит и работает с гантелями. Для большей части людей это выброшенные деньги, кроме, конечно, спортсменов. Они серьезно разбираются в том, что и зачем покупают. Таких мало среди покупателей многофункциональных домашних тренажеров. Вредными я считаю все без исключения «чудесные» тренажеры, которые рекламируют в телемагазинах, в интернете. Когда в кадре молодой человек или девушка, которые находятся на пике формы, аж мышцы на них «хрустят», говорят, что, занимаясь всего 15 минут в неделю, вы обретете такой же пресс, — это обман, — подчеркнул Статут.

Самое обидное, что некоторые люди, купившись на мошенническую рекламу и не получив результата, вообще уходят от дальнейших попыток заняться спортом, замечает эксперт. Он призвал покупать тренажеры только в специализированных магазинах.

Какие тренажеры полезны?

Это, по словам Статута, зависит от необходимых человеку результатов. Например, если он хочет укрепить сердечно-сосудистую систему, тогда дома желательно иметь любой кардиотренажер. Это будет разумно, если учитывать статистику. Сердечно-сосудистые заболевания традиционно на первом месте в структуре смертности населения РФ и в мире.

— Если же хотя бы раз в неделю делать одну полноценную 30-минутную кардиотренировку, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 60 процентов. Заниматься в кардиозоне очень просто. Вам нужно вычислить свою максимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС). Из 220 вычесть свой возраст в годах. Полученная цифра является условно вашей максимальной ЧСС. От нее нужно взять диапазон 60–70 процентов. Измеряйте свой пульс во время тренировки — вы должны находиться в этой зоне. Если вы находитесь в ней, значит, тренируете свою сердечно-сосудистую систему. Это же поможет и снизить вес, — добавил Статут.

Если человек желает скорректировать фигуру, но не хочет покупать сразу несколько тренажеров, возможно, лучше выбрать силовые тренировки. Но, если есть лишний вес, а человек никогда не занимался спортом, ему нельзя резко начинать силовые, так как есть риск травм.

— В любом случае месяц–два нужно позаниматься кардио, подготовить организм. Из силовых тренажеров многофункциональные, как я уже сказал, покупать не нужно. Вы все равно не будете на них заниматься. Если позволяют средства, лучше взять несколько специализированных либо тогда уж пойти в фитнес-клуб. Но даже обычные гантели и скамья позволят вам сделать огромное количество упражнений, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что наличие шведской стенки, TRХ дома тоже очень полезно. Но веса своего тела бывает недостаточно, поэтому нужны гантели.

Россияне с каждым годом все больше проявляют интерес к спорту и физической культуре. Самыми спортивными гражданами в стране можно смело назвать краснодарцев, тамбовчан и дагестанцев, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Минспорта РФ.

По итогам прошлого года доля россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составила 45,4 процента. Это более 62 миллионов граждан в возрасте от трех до 79 лет от общей численности населения. В 2019 году этот показатель был равен 42,94 процента, в 2018 году — 39,8 процента.

Читайте также:
Фитнесэкспертытренажеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте