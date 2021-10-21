«Аж мышцы хрустят»: какие тренажеры не стоит покупать для занятий дома

Фитнес-тренер Денис Сливкин / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Не все фитнес-тренажеры полезны и эффективны в домашних условиях. Некоторые могут и вовсе отбить желание заниматься спортом. Так считает руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал о самых популярных, полезных и безопасных устройствах для фитнеса.

Топ-5

По словам Статута, первое место в рейтинге популярности традиционно занимают велотренажеры. В основном запрос на занятия дома возникает в связи с желанием скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса. А у людей, как отметил эксперт, есть стереотип: надо крутить педали. Кроме того, распространены недорогие велотренажеры. Но, если заниматься на них так, чтобы действительно увидеть изменения, дешевые тренажеры очень быстро выйдут из строя.

— Второе место занимают степперы, чаще всего механические. Их тоже обычно берут из-за дешевизны. На третьем месте — уже более дорогие эллипсоиды. На четвертом — TRX (тренировочные ремни). И на пятом — скамьи и разнообразные гантели, — рассказал собеседник «ВМ».

Бесполезные

Бесполезны обычно сложные многофункциональные силовые тренажеры. Они раскладываются, переключаются, теоретически позволяя делать множество упражнений. Но практика показывает, что такой тренажер либо быстро ломают, запутавшись в переключениях, либо просто перестают на нем заниматься, а потом продают, либо просто используют для одной функции.

— Например, есть скамья: человек на ней лежит и работает с гантелями. Для большей части людей это выброшенные деньги, кроме, конечно, спортсменов. Они серьезно разбираются в том, что и зачем покупают. Таких мало среди покупателей многофункциональных домашних тренажеров. Вредными я считаю все без исключения «чудесные» тренажеры, которые рекламируют в телемагазинах, в интернете. Когда в кадре молодой человек или девушка, которые находятся на пике формы, аж мышцы на них «хрустят», говорят, что, занимаясь всего 15 минут в неделю, вы обретете такой же пресс, — это обман, — подчеркнул Статут.

Самое обидное, что некоторые люди, купившись на мошенническую рекламу и не получив результата, вообще уходят от дальнейших попыток заняться спортом, замечает эксперт. Он призвал покупать тренажеры только в специализированных магазинах.

Какие тренажеры полезны?

Это, по словам Статута, зависит от необходимых человеку результатов. Например, если он хочет укрепить сердечно-сосудистую систему, тогда дома желательно иметь любой кардиотренажер. Это будет разумно, если учитывать статистику. Сердечно-сосудистые заболевания традиционно на первом месте в структуре смертности населения РФ и в мире.

— Если же хотя бы раз в неделю делать одну полноценную 30-минутную кардиотренировку, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 60 процентов. Заниматься в кардиозоне очень просто. Вам нужно вычислить свою максимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС). Из 220 вычесть свой возраст в годах. Полученная цифра является условно вашей максимальной ЧСС. От нее нужно взять диапазон 60–70 процентов. Измеряйте свой пульс во время тренировки — вы должны находиться в этой зоне. Если вы находитесь в ней, значит, тренируете свою сердечно-сосудистую систему. Это же поможет и снизить вес, — добавил Статут.

Если человек желает скорректировать фигуру, но не хочет покупать сразу несколько тренажеров, возможно, лучше выбрать силовые тренировки. Но, если есть лишний вес, а человек никогда не занимался спортом, ему нельзя резко начинать силовые, так как есть риск травм.

— В любом случае месяц–два нужно позаниматься кардио, подготовить организм. Из силовых тренажеров многофункциональные, как я уже сказал, покупать не нужно. Вы все равно не будете на них заниматься. Если позволяют средства, лучше взять несколько специализированных либо тогда уж пойти в фитнес-клуб. Но даже обычные гантели и скамья позволят вам сделать огромное количество упражнений, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что наличие шведской стенки, TRХ дома тоже очень полезно. Но веса своего тела бывает недостаточно, поэтому нужны гантели.

Россияне с каждым годом все больше проявляют интерес к спорту и физической культуре. Самыми спортивными гражданами в стране можно смело назвать краснодарцев, тамбовчан и дагестанцев, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Минспорта РФ.

По итогам прошлого года доля россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составила 45,4 процента. Это более 62 миллионов граждан в возрасте от трех до 79 лет от общей численности населения. В 2019 году этот показатель был равен 42,94 процента, в 2018 году — 39,8 процента.