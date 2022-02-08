Прыгнем выше головы: сколько медалей получит Россия на Олимпийских играх

Фото: Telegram / olympic_russia

В Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Заслуженный тренер России, заведующий кафедрой теории и методики зимних видов спорта МГАФК Евгений Чубанов рассказал «Вечерке» о шансах российских спортсменов на медали.

На мой взгляд, сборная России поборется за третье или четвертое место в общем медальном зачете на Олимпиаде в Пекине (на сегодня у нас 2 золота, 3 серебра, 3 бронзы — третье место в общем зачете после Китая и Швеции). Впереди еще соревнования по горнолыжному спорту и фристайлу, поэтому у США и Норвегии есть хорошие шансы вырваться в лидеры.

Прогнозирую как минимум у нас еще две золотые медали по фигурному катанию, третья — под вопросом. В лыжных гонках уже есть одно золото. Но это не предел. Лично я ожидаю, что в этом виде спорта наши соотечественники завоюют еще два первых места. Во фристайле одна золотая медаль, полагаю, точно будет. Кроме того, хочется верить, что наши спортсмены успешно выступят на соревнованиях по санному спорту и скелетону, так как у них в этих дисциплинах очень хороший потенциал. Про биатлон сложно сказать. Возможно, получится завоевать одно первое место. В коньках, мне кажется, золота не будет. Голландцы, американцы и канадцы — серьезные конкуренты.

Керлинг: медленно, но верно

Фаворитами в керлинге считаются канадцы. Теоретически мы можем взять бронзу. Нашу команду представляют десять спортсменов, среди которых Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина.

Финалы: 8, 18, 19, 20 февраля (еще 6 комплектов наград)

Бобслей: все впереди

Впервые в истории наши женщины будут соревноваться в монобобах. И есть все шансы на олимпийское золото! Завоевать его может бывшая легкоатлетка Надежда Сергеева.

Финалы: 14, 15, 19, 20 февраля (еще 4 комплекта наград)

Фристайл: высокие шансы

Максим Буров — несомненный фаворит в мужском акробатическом фристайле. Его восхождению на пьедестал с золотом может помешать только случайность. Фристайлистка Анастасия Смирнова отлично идет: уже успела взять бронзу и серебро в могуле.

Финалы: 8, 9, 10, 14–19 февраля (11 комплектов наград)

Анастасия Смирнова / Фото: vk/olympic_russia

Хоккей с шайбой: бушуют страсти

Наши хоккеистки уже провели сложный матч с канадкам, которые не хотели выходить на лед, пока не увидят отрицательные тесты на ковид россиянок. Игра прошла впервые в истории в медицинских масках. Наши девушки пока проиграли. Но все еще есть шанс на бронзу.

Финалы: 16, 17, 19, 20 февраля (всего 4 комплекта наград)

Санный спорт: надо поднажать

У нашей сборной, особенно ее женской части, есть все шансы получить медали. Надежду возлагают на Татьяну Иванову, Викторию Демченко, Екатерину Катникову.

Финалы: 11, 12 февраля (еще два комплекта наград)

Конькобежный спорт: верим в золото

Наш спортсмен Виктор Муштаков претендует на золото. Также есть надежда на успешные выступления Павла Калюжникова, Артема Арефьева.

Финалы: 8, 10–13, 15, 17–19 февраля (еще 11 комплектов наград)

Лыжные гонки: мощный старт

Лыжник Александр Большунов в первые же дни Олимпиады принес стране золото! Денис Спицов и Наталья Непряева — по серебру.

Финалы: 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 февраля (еще 10 комплектов наград)

Прыжки с трамплина: серебро

Российские прыгуны с трамплина завоевали первую олимпийскую медаль в истории! Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев — запомните имена этих героев!

Финалы: 7, 12, 14 февраля (еще 3 комплекта наград)

Фигурное катание: триумф

Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева стали олимпийскими чемпионами в командном соревновании. Марку Кондратюку похвастаться нечем.

Финалы: 10, 14, 17, 19 февраля (еще 4 комплекта наград)

Камила Валиева / Фото: vk/olympic_russia

Сноуборд: обязаны выиграть

Российские сноубордисты очень хороши в параллельном гигантском слаломе. Минимум для нас — золото у женщин и серебро у мужчин. Лидерами считают Даниила Донских, Дмитрия Логинова, Софию Надыршину.

Финалы: 8–12, 15 февраля (еще 9 комплектов наград)

Биатлон: уже есть бронза

Сборная России по биатлону уже в стартовой гонке на ОИ-2022 завоевала медаль. Российская четверка в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала третьей в смешанной эстафете.

Финалы: 8, 11–13, 15, 16, 18, 19 февраля (еще 9 комплектов наград)

Кристина Резцова / Фото: Telegram / olympic_russia

Шорт-трек: женский рывок

У нашей сборной шансов откровенно немного. Основные надежды на Семена Елистратова и наших прекрасных дам — Софью Просвирнову и Елену Серегину. Девушки хорошо начали и готовы побеждать.

Финалы: 9, 11, 13, 16 февраля (еще 6 комплектов медалей)

Скелетон: замены из-за ковида

Лидером российской команды, который может принести награды, стал Александр Третьяков. Также бронзу может принести Елена Никитина.

Финалы: 11, 12 февраля (еще два комплекта наград)

Лыжное двоеборье: только лучшие

В лыжных гонках и прыжках с трамплина у нас три спортсмена: Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев.

Финалы: 9, 15, 17 февраля (еще три комплекта наград)

Горные лыжи: пока без успехов

Из-за порывистого ветра старты начались только вчера. Россияне пока без медалей. Нашу команду представляют: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова и Екатерина Ткаченко.

Финалы: 9–11, 13, 15–17, 19 февраля (еще 9 комплектов наград)

Александр Третьяков / Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Кузнецов, хоккейный комментатор:

— Уверен, что наша сборная по хоккею сможет завоевать золотые медали, хотя не все эксперты делают такие прогнозы. Все будет зависеть не только от физических возможностей спортсменов, но и стратегий, которые продумали тренеры. Женская сборная может побороться за бронзовую медаль, я в них верю. Считаю, что у них есть хорошие шансы противостоять нашему главному конкуренту — Финляндии.