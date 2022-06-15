Перемены ради будущих побед

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

15 июня в футбольном клубе ЦСКА сменился главный тренер. Им стал Владимир Федотов, успешно возглавлявший до этого клуб «Сочи». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чего ждать от нового руководства.

Владимир Федотов сменил на посту в ЦСКА Алексея Березуцкого, который покинул команду вместе со своими помощниками Василием Березуцким и Григорием Бабаяном. Под их руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России. То, что бывшие лидеры по футболу не попали в тройку лидеров, возможно, и повлияло на отставку тренерского штаба.

— С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить, — отметил после своего ухода Алексей Березуцкий.

При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаян выразил благодарность бывшему главному тренеру и отметил, что он взял руководство клубом в непростое время.

Но многие выражают сожаление, что Березуцкий покинул футбольный клуб.

— Жаль, что в клубе распрощались с легендами, — прокомментировал «ВМ» экс-футболист, а ныне офицер Российского футбольного союза по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин. — Я считаю, что легендарные футболисты должны оставаться работать в своем клубе.

Он добавил, что несмотря на это в ЦСКА пришел очень опытный тренер и специалист своего дела.

— Поэтому, что станет с клубом — посмотрим. Как минимум Владимиру Федотову надо дать полгода и посмотреть на результат во время зимней паузы. Ведь все равно в конечном итоге на поле выходят именно футболисты, а не тренеры. И скоро мы увидим, кого пригласит в состав новый главный тренер, — сказал Дмитрий Булыкин.

Он добавил, что многое будет зависеть и от того, насколько Федотов угадает атмосферу в коллективе.

— Ведь бывает, что в клубы приходят суперспециалисты, но команда не попадает в пятерку, — сказал Булыкин.

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев отметил, что переживать о том, сумеет ли наладить Федотов контакт с клубом, не стоит.

— Он хорошо владеет методикой организации футбольного дела. Не сомневаюсь, что на новой должности он возьмется за дело от души и будет работать с полной отдачей, как и всегда, — сказал Игнатьев.

ДОСЬЕ

Владимир Федотов родился 12 августа 1966 года в городе Михайловске Свердловской области. В детстве занимался футболом и боксом. Как футболист выступал в «Уралмаше» во второй, первой и высшей лигах. Возглавлял футбольные клубы «Оренбург» и «Сочи». С последним взял серебряные медали в чемпионате России.