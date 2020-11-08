Критик Соседов резко высказался о новом составе группы «ВИА Гра»

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Новый состав женского музыкального трио «ВИА Гра» является очередной попыткой Константина Меладзе продать уже приевшийся публике продукт. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, продюсер ищет свою выгоду и пытается заработать на коллективе.

— Все составы «ВИА Гры» никогда не имели ничего общего с эстрадным искусством, а с культурой — и подавно. Для Меладзе эти девочки, которые постоянно менялись и будут меняться, я уверен, являлись ничем иным, как способом заработать. Грандиозного вклада коллектив в мир отечественной музыки не внес. Не тот это уровень творчества и таланта, — заметил Соседов.

Критик отметил, что не знаком с обновленным составом группы, но ему, как он признался, даже не интересны новые участницы коллектива.

— Люди сами решат, идти им на этих девочек или нет. Народ не обмануть, и слушатели способны дать объективную оценку новому составу. Но лично мне эта история с группой «ВИА Гра» до того не интересна, так по барабану, что страшно и сказать, — заметил музыкальный критик.

При этом собеседник «ВМ» пожелал удачи продюсеру Константину Меладзе в новых начинаниях и проектах.

Ранее Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Этим он поделился в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В состав обновленного женского трио вошли солистки София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

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