«Воскресшие» солисты «Иванушек» споют на юбилейном концерте группы

Фото из Instagram (@ivanyshki_international)

На юбилейном концерте группы «Иванушки International», который перенесли из-за пандемии на ноябрь 2021 года, выступят все участники группы, даже те, которых нет в живых. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил солист музыкального трио Кирилл Андреев.

По его словам, на одной сцене поклонники смогут увидеть Олега Яковлева и Игоря Сорина.

— Я не буду раскрывать какие-то тайны предстоящего шоу, потому что все это под строжайшим секретом, — сказал Андреев. — Эти артисты появятся на концерте, но в разных номерах, не вспомнить их мы не могли, это часть истории группы, — добавил Андреев.

Певец отметил, что пока не может рассказать, как все это будет выглядеть с технической стороны, поскольку задумка и решения могут не раз еще меняться. Но выразил уверенность, что фанаты будут впечатлены.

В свою очередь, эксперт по цифровым технологиям Дмитрий Лисовой рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что артистов могут оживить с помощью голограммы:

— Такой способ уже не раз применяли наши западные коллеги, — сказал Лисовой. — К примеру, во время выступления певицы Кристины Агилеры создатели американской версии шоу «Голос» смогли с помощью цифровых технологий воссоздать видеоизображение Уитни Хьюстон. Это выглядело очень естественно, и отличить, кто перед вами: живая Хьюстон или голограмма, было практически невозможно.

Эксперт отметил, что для «воскрешения» артистов организаторы, скорее всего, используют 3D-расширение, разработанное нейронной сетью.

— В программу закачают все необходимые фразы, звуки и движения, чтобы артисты выглядели гармонично, — добавил Лисовой.

При этом он уточнил, что у этого способа есть свои минусы: изображение может быть не всегда четким и живым. Однако все, как считает эксперт, зависит от мастерства специалистов.

Ранее СМИ сообщили, что режиссер Никита Садовников рассказал о том, что на юбилейном шоу группы «Иванушки International» на сцене появятся все солисты коллектива, включая умерших.

Садовников уточнил, что «Иванушки» появятся в привычных для всех образах.

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