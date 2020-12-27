«Большой вопрос, кто кого первым бросит»: сваха — о будущем Авербуха и Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: youtube.com

Звезда ситкома «Папины дочки» 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. За свадьбой звездной пары наблюдала вся страна. Многих союз молодой актрисы и опытного спортсмена умилил, а некоторые посчитали недопустимым брак, в котором муж старше своей избранницы на целых 22 года. О том, какое будущее ждет молодоженов спустя десятилетия, «Вечерней Москве» рассказала профессиональная сваха международного класса Татьяны Тасуевой.

Для нее нет ничего удивительного в этой свадьбе.

— Во-первых, Авербух вполне привлекателен как мужчина. Во-вторых, он знаменитый и богатый спортсмен. Даже медийной женщине внимание такого человека будет приятно. Да и любовь в такой паре тоже имеет место. Разве мало историй, когда девушки выходили замуж за мужчин, которые старше на 40 или 50 лет? Достаточно вспомнить Виталину Цымбалюк-Романовскую и Армена Джигарханяна. Неважно, что говорили в СМИ. Они выглядели абсолютно счастливыми, когда были вместе, — рассказала она.

Собеседница издания отметила, что на «рынке невест» в последние годы происходит аналогичная тенденция: многие дамы, особенно успешные и состоявшиеся, больше не гонятся за юными красавчиками, а надеются найти состоятельного и опытного человека.

— Девушки тоже хотят, чтобы избранник был в первую очередь финансово обеспечен. Они не хотят, как говорится, тянуть лямку за двоих. Очень много знаю историй, когда успешная дама встречалась с красивым и неглупым молодым человеком, а все заканчивалось тем, что она его просто содержала, так как «любимый» был обычным альфонсом: вспомните историю Лолиты с ее экс-супругом. Дамы готовы вступать в брак даже с возрастными мужчинами. Сейчас намного важнее статус и финансовое положение избранника, а не внешние данные, — отметила Тасуева.

Что же касается будущего звездной пары, эксперт выразила уверенность, что все будет зависеть исключительно от мотивации Авербуха и Арзамасовой.

— При желании они смогут сохранить свои отношения. Да и через условных двадцать лет, если мы берем именно такой временной промежуток, актриса тоже не будет девочкой. К тому моменту ей будет уже 55, а ему 67. Вряд ли у Лизы возникнет мысль уходить от него, если, конечно, у нее не закрутится роман на стороне, — отметила она.

Тасуева выразила уверенность, что Авербух не потеряет привлекательности даже через многие годы, а у Арзамасовой должно «хватить ума и интуиции разглядеть это».

— Единственное, что может разрушить их брак, — это любовь Ильи Авербуха заводить романы на стороне. Ведь все его предыдущие отношения рушились из-за интрижек. Поэтому утверждать, что Лиза может выбрать себе кого-то «посвежее», когда супруг перестанет ее удовлетворять, я бы не стала. Еще очень большой вопрос, кто от кого уйдет первым, если брак начнет рушиться, — отметила она.

Собеседница «ВМ» выразила надежду, что звездной паре хватит сил и желания сберечь свои отношения и сохранить любовь друг к другу.

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