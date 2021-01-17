«Господь все видит»: священник осудил Волочкову за снимок в купальнике перед иконой

Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она предстала перед своей аудиторией в купальном костюме. На снимке артистка смотрит на свое отражение в зеркале, на котором стоит икона преподобной Феодоры Александрийской. Полуголое фото балерины рядом со святым образом возмутило многих пользователей Сети. Ее раскритиковали за это и обвинили «в срамоте».

По словам священника Василия Покровского, в случае с Волочковой ситуация двойственная. С одной стороны, у балерины дома есть святые образы, что говорит о ее воцерковленности и принадлежности к православному христианству. С другой же стороны, делать снимки с оголенными частями тела на фоне иконы и распространять это в интернете недопустимо для по истине верующего человека:

— Неважно, кто это: обычный человек или знаменитая личность. Фотографировать себя в таком виде возле святых образов и показывать другим людям — это оскорбление чувств верующих, —отметил священнослужитель.

По его словам, любой христианин может иметь в спальне иконы. Это является одним из путей сближения с господом, но святые образы нужны для того, чтобы перед ними молиться, а не позировать:

— Независимо от наличия или отсутствия иконы в помещении, господь все видит и обо всем ведает. Иконы являются лишь напоминанием для верующих, что бог постоянно присутствует рядом. Но поступать как Волочкова не надо. Она таким образом оскверняет святой образ. Это большой грех, за который ей придется отвечать.

Также собеседник «ВМ» отметил, что иконы лучше не ставить возле зеркал, а располагать на иконостасе.

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