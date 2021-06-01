«Застрял в девяностых»: актер Никита Павленко о ностальгии, кумирах прошлого и вечных ценностях

Фото: instagram/nickitapavlenko

На днях на телеканале ТНТ стартовал второй сезон российского драматического сериала о 1990-х годах «Мир! Дружба! Жвачка!». Роль вспыльчивого и непредсказуемого парня Вити в нем сыграл Никита Павленко. Актер рассказал «Вечерке» о раритетах, отношении к фильму «Брат-2» и о том, почему он перестал искать любовь.

— Никита, это проект про противоречивые 90-е, где много характерных деталей вроде клетчатых сумок. А у вас с какими вещами ассоциируется тот период?

— С пленочными кассетами VHS. И с кинематографом в целом. Тогда мой папа работал в видеопрокате. Он приносил домой кассеты, чтобы переписывать кино. Я помню ту эпоху. Все эти фильмы — «На гребне волны» (1991), «Кровавый спорт» (1988), еще в самых первых переводах Гаврилова, Розанова, подающихся как первоисточник, — это, наверное, и есть то, по чему я ностальгирую.

— У вас сохранились видеокассеты?

— Да, конечно. Их теперь ни за какие деньги не продашь. Эта коллекция — некий артефакт для меня, раритет.

— Недавно страна вспоминала про фильм «Брат» Алексея Балабанова. Для вас это кино особо важное? Помните, как впервые его посмотрели?

— Конечно, помню. Сначала я увидел фильм «Брат-2» и только потом, уже осознанно, пришел к первой части. В 2000 году, когда вышла вторая часть, фильм уже был боевиком, неким коммерческим продуктом.

И мне было очень интересно посмотреть на то, из чего он вышел, на первоисточник. Ведь первый «Брат» был снят Балабановым, можно сказать, с коленки — кино малобюджетное, которое делали для того, чтобы была возможность снять следующую картину. И да, я отчетливо помню, как смотрел этот фильм у себя дома, на проспекте Ленина, в городе-герое Волгограде.

— Вас поразил Данила — персонаж Сергея Бодрова?

— Да. В то время, когда еще КВН жил своей лучшей жизнью, ходило много шуток о том, что Данила Багров — это некий наш Бэтмен, Супермен — герой, спасающий мир от всей нечисти, которая его наводнила. Но, по-моему, это не так. Особенно после первой части я понял, что для меня это скорее история Ивана-дурака — «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».

— Вам близок этот герой?

— Вообще, скорее я высоко ценю самого Сергея Сергеевича Бодрова — как личность.

Он тот, кто вел свою рубрику в программе «Взгляд», кто оказывал большую помощь Союзу комитетов солдатских матерей после второй Чеченской войны, отвечал на письма... Как общественный деятель он внес не меньший вклад, чем как режиссер и деятель культуры. Ошибочно воспринимать Сергея Бодрова только как всеми любимого Брата. На самом деле его личность намного глубже и не ограничивается только кино.

— Есть потребность вести за собой аудиторию?

— Потребности нет, есть ответственность. Я осознаю, что когда у тебя появляется первый зритель, то ты, по сути являясь автором своей роли, оказываешь колоссальное влияние на него. Соответственно, я бы очень не хотел предать своего зрителя. Не хотел бы как-то запятнать свое имя. Не хотел бы, чтобы люди не видели в моих ролях некой чести. Все то, что я делаю, на что соглашаюсь, в первую очередь выбираю я, как артист, и несу за это ответственность.

Поэтому никогда не буду говорить или делать то, с чем не согласен, чего не думаю, во что не верю, что предполагает под собой ложь. Считаю, что, избегая этого, ты можешь как минимум быть честным с собой.

— Для вас важна искренность? Что это такое?

— Важна. Это неподдельное чувство, это любовь, это жертвенность. Все.

— А вы искренний человек?

— Да.

— Про ваши личные отношения ходит много слухов. Что из них правда?

— Я не говорю о своей личной жизни в интервью. Как журналисты все быстро узнают, меня, честно говоря, удивляет! Могу сказать только, что сейчас я очень счастливый человек, потому что встретил свою настоящую любовь и верю, что искать ее мне больше не придется.

— Говорят, в мире все истории — про любовь и смерть...

Мне нравится, как сказал об этом Виктор Цой: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать».

— Вы давно дружите с актерами Александром Петровым, Юлией Хлыниной. О работе говорите?

— Знаете, это похоже на путешественников, которые делятся своими открытиями. Конечно, в чем-то такое общение помогает. Но не скажу, что наши встречи превращаются в кружок по интересам, где мы собираемся и показываем друг другу этюды, — нет, конечно. Время, которое мы можем провести вместе, лучше уделять каким-то личным вещам, духовному обмену и росту.

— В одной из актерских визиток вы говорили, что хотели бы жить в другом времени. А в каком?

— Навскидку какой-то один период я так и не назову. В целом мне интересно все. И мне не нужна машина времени — у меня есть моя профессия, которая дает мне огромное множество шансов побывать в разных эпохах, ситуациях и обстоятельствах. В зависимости от предложений и того, что я выбираю, в своих ролях могу «перемещаться» между разными эпохами.

— В чем заключается суть актерства — проявить героя или понять его?

— Об этом сказал Станиславский: «Нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве». Так и тут. Когда ты сделал персонажа, роль, и продукт уже вышел на суд зрителей — он тебе больше не принадлежит. Ты владеешь персонажем и произведением только в рабочем процессе, в подготовительный период, еще немного в монтажно-тонировочный, когда ты его озвучиваешь и как бы «довинчиваешь». Когда же картина вышла, она уже принадлежит зрителю — отправляется на его жестокий суд. Это как ребенок, который в 18 лет уходит в свободное плавание. Но, главное, я считаю, что своих персонажей обязательно нужно любить и оправдывать. Иначе просто нельзя.

Фото: instagram/nickitapavlenko

ДОСЬЕ

Актер Никита Павленко родился 1 января 1992 года в Волгограде. После школы поступил на курс к Константину Райкину в Школу-студию МХАТ, но, проучившись год, ушел. Учился в МГИКе. Дебютировал в сериале «Черкизона. Одноразовые люди» (2010). Сыграл в фильмах и сериалах: «Родные» (2020), «Колл-центр» (2020), «Анна» (2019), «Пятница»(2016) и др.

Уличное детство

В подростковом возрасте Никита много времени проводил с уличными друзьями в родном Волгограде. Однако в опасную среду так и не погрузился. А вот его желание стать актером товарищи поддержали — говорят, среди людей, связанных с криминалом, особенно уважают адвокатов, врачей и актеров, что лечат душу.

Бойцовский клуб

Никита Павленко в детстве серьезно занимался спортом. Так, с 12 лет он ходил в школу бокса, куда отдали его родители. Но из-за одной спортивной травмы — в 16 лет парень вывихнул правое плечо — от профессиональной карьеры в этом направлении Никите пришлось отказаться.

Понимающие родители

Чтобы ребенок вырос адекватным и успешным человеком, ему необходима поддержка родителей. У юного Никиты она была. Мама даже не стала отговаривать сына сделать татуировку, которую тот захотел набить еще подростком.

Сына назовет Данилой

Актер так вдохновился образом Данилы Багрова (на фото) из фильма «Брат», что даже собирался, если у него когда-нибудь будет сын, назвать его именем этого персонажа.

Цыпа

Первой главной ролью артиста стал паренек по имени Константин Цыплаков, он же Цыпа, в молодежном сериале «Закон каменных джунглей». О проекте актер узнал от своей бывшей сокурсницы Юлии Хлыниной. В итоге в сериале они сыграли влюбленную пару.

Поклонник Достоевского

Актер довольно много читает и по работе, и для души. Своей любимой книгой называет «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.

Спорт

Среди спортивных увлечений Никиты Павленко — плавание и футбол. Первое логично для человека, чье детство прошло у реки. Второе же помогло ему в воплощении роли футбольного болельщика Александра в сериале «Вне игры» (2018).

Снимался у Люка Бессона

В 2019 году актер снялся в роли Влада во французском шпионском экшен-триллере «Анна», режиссером которого выступил Люк Бессон. Там же его коллегами по площадке стали Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров и другие артисты.

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