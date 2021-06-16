Впечатлен девушками из Баден-Бадена: актер Сергей Селин о незабываемых моментах

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

На популярной интернет-платформе состоялась премьера спортивной драмы «Регби», которая в новом сезоне выйдет на телеканале СТС. Роль врача в картине сыграл Сергей Селин. Актер рассказал «Вечерке» о своей новой роли, об отношении к своему юбилею, отцовских хитростях и увлечению спортом.

— Сергей, вы исполняете роль командного врача, так что играть в регби вам не пришлось, но вы ведь все равно освоили в теории всю игру?

— Да, перед тем, как приступить к съемкам, я посмотрел игры национальных чемпионатов Австралии, Новой Зеландии, наших российских команд. Плюс у нас в сериале снимались настоящие профессиональные регбисты: они очень многое нам подсказывали, поддерживали артистов, но ни в коем случае их не заменяли. Съемочный процесс игры подразумевал достаточно жесткие вещи, и в момент, когда снимали именно игру, все были максимально на нее настроены. Потому что без реальной игры сериал не получился бы, регби — ключевой момент истории. Поэтому надо было играть, и все, и ребята, и девушки, по-настоящему бегали, падали и сражались.

— Расскажите о своем герое.

Это первый врач в моей фильмографии, поэтому мне было безумно интересно работать. Мой герой — этакий добрый-добрый папа всем ребятам. Они все его дети, которые ссорятся, мирятся, любят, ревнуют, ненавидят, решают проблемы и очень ему доверяют. В процессе подготовки я консультировался с докторами профессиональных команд, с регбистами, но каких-то специальных навыков заучивать не пришлось.

— А в жизни вы вообще за здоровьем следите?

— Если честно, серьезно стал к этому относиться только последние два года, понял, что пора. Не так давно я отдыхал в Баден-Бадене и регулярно ходил в бассейн при отеле, где жил. И вдруг обратил внимание, точнее, мне показалось, что вокруг постоянно плавает очень много молодых девушек. Побеседовав на эту тему с переводчиком, я выяснил, что все это женщины за 40, которые так хорошо выглядят, потому что привыкли с определенного возраста следить за здоровьем. К сожалению, я к этому пришел в 58 лет, но и это не поздно, как я считаю.

— Со спортом дружите?

— Последние годы не очень, хотя раньше много ходил в спортзал. Играл в хоккей в «Ночной лиге», до сих пор у меня дома висит форма. Иногда катаюсь на фигурных коньках, я ведь участвовал в самом первом сезоне «Танцев на льду» и до сих пор люблю вставать на коньки.

У сына Макара лучше получается, у дочки Маши пока похуже, нужно больше практики. Дети активные, спортивные, хорошо, что у них очень продвинутая школа, с самым современным оборудованием и спортивными сооружениями — бассейн, площадки для баскетбола, волейбола и прочее. И дети занимаются при школе в разных кружках.

— В марте вам исполнилось 60 лет. Как отметили юбилей?

— Как известно, пандемия продолжается, и ситуация в стране, как и в мире, очень нестабильная. И моя супруга Аня решила на мой юбилей купить нам билеты на Мальдивы, и мы всей семьей дружно полетели на один из островов. Так что свой день рождения я отметил на Мальдивах с одной единственной бутылкой шампанского, которую мы чисто символически заказали в ресторане.

Сидя на берегу океана, выпили по бокалу, и этого было вполне достаточно. Аня молодец, она очень постаралась, чтобы путешествие получилось незабываемым, за что я ей очень благодарен. И дети меня поздравили, камушками на песке выложили «Папа, с днем рождения!». Я хотел отметить этот юбилей таким образом, чтобы запомнить его на ближайшие десять лет.

— Вы успеваете сегодня заниматься воспитанием детей?

— Сегодня успеваю. А вот когда 33 года назад родился первый сын, времени точно не хватало, поскольку тогда нужно было очень много работать, чтобы заработать в буквальном смысле на кусок хлеба. Сейчас, конечно, совсем другое время. Наши дети в своем юном возрасте побывали уже в 20 странах, у них есть все, что пожелают. Я безотказный родитель, хотя иногда стараюсь делать вид, что я очень строгий и грозный. И регулярно использую опыт, полученный от своей мамы. Когда я был маленьким и просил ее купить мне что-либо, мама всегда отвечала: «Нужно подождать, пока у нас нет денег. Купим позже». Так и я своим детям говорю: «Купим, но не сегодня», — и потому они, конечно, знают, что у них будет все, что они захотят, не знаю уж, хорошо это или плохо.

Фото: Youtube.com/ Россия 1

— В ком из детей больше всего узнаете себя — в характере, поступках?

— Дочка очень похожа на мою маму. Такая же добрая, позитивная, с очень тонким, точным чувством юмора. Младший сын растет бесстрашным ребенком, на игровой площадке забирается на самую высокую башню. В нем я вижу себя.

— Старший сын Прохор чем занимается?

— Бизнесом, у него экономическое образование. Но не так давно он еще окончил высшие поварские курсы. 3 мая — на дне рождения своего сына и моего внука Николоза — все, что было на праздничном столе, было приготовлено Прохором. И все это было невероятно вкусно.

— В честь кого дали ему такое необычное имя — Николоз?

— Он наполовину грузин, потому и имя такое ему выбрали, а мы его ласково зовем Нико, Никуся. Он уже вовсю играет в шахматы, очень умный и развитый парень растет! Осенью планируем его отдать в шахматную школу.

ДОСЬЕ

Сергей Селин родился 12 марта 1961 года в Воронеже. Окончил Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Широкую известность получил после роли Анатолия Дукалиса в телесериале «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». Заслуженный артист Российской Федерации.

Добрый папа

Сергей Селин был женат дважды. Первый раз женился на актрисе Ларисе Салтыковой. Супруги прожили вместе 21 год, у них есть сын Прохор. Во второй раз актер узаконил отношения с Анной — психологом по образованию. Она младше Сергея на 24 года. Пара растит дочь Марию и сына Макара.

Подарок маме

Когда Селину было пять лет, его родители развелись. Маме Сергея приходилось подрабатывать портнихой. Она откладывала деньги на то, чтобы купить сыну кожаный волейбольный мяч. Жили скромно. Сереже тоже хотелось порадовать любимого человека. На 8 Марта он разбил свою копилку, сбегал в магазин «Ткани» и приобрел для мамы отрез на платье. Она сшила из него наряд и очень долго и с удовольствием носила.

Творческий спортсмен

В начальных классах Сергей был круглым отличником. Благодаря бабушке еще до школы он научился читать, писать, считать, знал таблицу умножения. А в старших классах стал заниматься разными видами спорта. Особенно его привлекали водные дисциплины: плавание, прыжки в воду, гребля на каноэ. И по знаку зодиака Селин — Рыба. Помимо спорта Сергей играл еще и в оркестре, увлекался духовой музыкой. В общем, он рос разносторонним парнем.

Мечтал служить

Сергей Селин очень хотел, чтобы его отправили служить в Афганистан, но туда он так и не попал. Возможно, на это повлияла не самая лучшая характеристика с места учебы. В армии будущий актер проявлял себя творчески — был старшиной музыкальной роты, руководил оркестром. По окончании службы Селин поступал в театральные вузы Москвы.

Увы, в итоге он стал студентом технологического института, факультета мясо-молочной промышленности, где проучился лишь два года и снова отправился в «театралку» .

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