Робот поможет приготовить вкусный обед

Инженер-технолог Игорь Голев демонстрирует процесс приготовления римского пирога в новой конвейерной печи. Готовый продукт здесь можно извлечь прямо через смотровое окно. В этом году свои разработки представили 263 отечественные компании / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 5 октября, в столичном Экспоцентре отечественные и зарубежные компании представили оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках выставки «Агропродмаш-2020» предприниматели продемонстрировали свои достижения в переработке овощей, зерна, мяса, молока и других продуктов.

— Это первая выставка, которую мы открываем в Экспоцентре после полугодового перерыва. Многие правила изменились, появились ограничения, но мы надеемся, что за эти пять дней все участники смогут обменяться опытом и обсудить существующие проблемы в отрасли, — прокомментировал открытие мероприятия директор Экспоцентра Сергей Беднов.

В 2020 году в агропромышленной сфере установились новые тренды: автоматизация, цифровизация и роботизация. Оборудование, отвечающее современным запросам, представила московская компания «Промситех». Ее специалисты собирают в столице электродвигатели, регуляторы мощности и датчики для конвейерных лент. Агрегаты компании используются на заводах по всей России.

— Мы подходим к оснащению предприятий комплексно. Наши клиенты могут получить и приводы, и автоматику, то есть и само оборудование, и элементы управления, которые помогут автоматизировать работу, — рассказал инженер компании Артем Валуев.

Сохранился в отрасли и курс на импортозамещение. Отечественные производители стремятся создавать оборудование, которое по функционалу не будет уступать зарубежным аналогам. Так, инженеры компании «Чувашторгтехника» создали конвейерную печь со смотровым окном. Через него можно контролировать готовность пирога и при необходимости извлечь его. У других промышленных печей нет такой возможности.

— Наша компания уже давно на рынке. Мы внимательном следим за качеством оборудования и поддерживаем его на высоком уровне. Благодаря собственному производству удается сохранить доступные цены, — пояснила инженертехнолог компании Венера Алеева.

На выставке две экспозиции посвятили производителям из Германии и Италии. Зарубежные предприниматели представили инновационные технологии в кондитерской и хлебопекарной отраслях. Многие производители пересмотрели процессы упаковки товаров из-за COVID-19, усилив герметичность и защиту продукта от внешних воздействий. Свои стенды открыли такие лидеры мирового рынка, как Cavanna Spa, Arcan и SSI Schafer. Кроме того, эксперты из-за рубежа примут участие в деловой программе выставки.

— Мы обсудим с коллегами и законодателями существующие проблемы. На сегодняшний день есть много нерешенных вопросов, которые связаны с нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность в агропромышленной сфере, — прокомментировал предстоящие дискуссии президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Конвейеры, упаковщики, печи и другие аппараты на стендах выставки разместили свыше 350 компаний из 19 стран мира. Из них 263 — российские. Выставка будет открыта в Москве до 9 октября. Гости смогут посетить мастер-классы и шоу-про граммы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— У нас в столице много компаний, которые связаны с агропромышленным комплексом, особенно с точки зрения технологических проектов. Эта выставка имеет большое значение для отрасли. Она важна для позиционирования наших компаний на рынке сельскохозяйственной продукции, который на сегодняшний день демонстрирует уверенный рост с экспортным потенциалом.

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