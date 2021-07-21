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Реакции мозга подскажут состав идеального парфюма

Маргарита Мартовская

Технологии
Реакции мозга подскажут состав идеального парфюма
Создатель лаборатории Никита Букреев (слева) демонстрирует процесс нейрофизиологического тестирования на своем коллеге, инженере Денисе Саврадыме / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Разработчики столичной научной лаборатории создают духи с помощью нейрофизиологического тестирования. Ученые отслеживают реакцию мозга человека на разные ароматы и на основе полученных данных делают парфюм.

Создание духов напоминает серьезное медицинское исследование. Клиента подключают к датчикам, фиксирующим сигналы мозга. Перед «подопытным» ставят NeuroAIR — похожее на вентилятор устройство, которое «заряжено» многочисленными флаконами. В каждой из емкостей — свой аромат.

— Датчик на груди отслеживает дыхание, чтобы распылять аромат на вдохе. Другой датчик, на пальце, отслеживает наполнение мелких сосудов кровью. Это помогает понять, расслаблен человек или напряжен, — объясняет основатель нейромаркетинговой лаборатории Никита Букреев. — На другом пальце размещается датчик, который сигнализирует, если на конечностях выступает пот. Это индикатор сильных эмоций.

Перед обвешанным проводами заказчиком включают устройство с запахами. Оно вращается и по очереди распыляет по одному аромату. А ученые фиксируют реакции человека на них.

— Все датчики подключены к компьютеру. На экране мы видим, что, например, аромат «А» вызывает положительные эмоции, «В» оказывает расслабляющий эффект, а «С» — раздражает, — говорит Букреев.

В итоге ученые анализируют эти данные и на их основе производят отбор компонентов для будущей композиции. Причем ароматы, которые вызвали негативные эмоции, туда не добавляют.

Ученые считают, что их разработка будет интересна кинопрокатчикам, разработчикам VR-технологий.

— Представьте: вы смотрите фильм в кинотеатре, на экране — зеленые поля. Нейроэйр может дополнить картинку, распылив запах скошенной травы, — говорит Букреев. — Мы проводили закрытый показ с использованием нашего устройства. Получили много положительных отзывов от зрителей.

Похожие технологии уже используются в кинотеатрах. Но они сложны в эксплуатации. А NeuroAIR прост в использовании.

— Возможно, через какое-то время технологию удастся внедрить в сферу кино, и появится новая профессия — аромарежиссер, — отметил Букреев.

КАК У НИХ

В 2008 году британские парфюмеры представили первые в мире видимые духи. Особенность видимого парфюма в том, что после его распыления на коже остаются следы насыщенного темного-синего цвета, которые вскоре исчезают, оставляя после себя лишь тонкий приятный аромат.

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