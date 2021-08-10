Вместо WhatsApp и Telegram: зачем переводить чиновников на отечественные мессенджеры

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Переход чиновников на отечественные мессенджеры не повлияет на жизнь простых граждан России, а если на ней и отразится, то только в лучшую сторону. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», рассказавшие о том, что заменит в служебных переписках популярные иностранные платформы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит законодательную базу, чтобы обязать государственных служащих и бюджетников использовать для общения в различных чатах только программы, разработанные в России. Ожидается, что это произойдет до 2022 года. Похожие рекомендации ведомство готовит также для учителей, преподавателей и профессоров российских вузов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко инициативу уже одобрили.

Иностранцы не гарантируют безопасность

Как считает первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, необходимость перехода на защищенные, надежные отечественные площадки в нашей стране действительно назрела.

— Мы неоднократно могли убедиться, что персональные, личные данные на западных площадках, в западных социальных сетях, западных мессенджерах не защищены, утекают, становятся добычей и мошенников, и каких-то сомнительных коммерсантов, не говоря уже о спецслужбах иностранных государств, что драматично. В принципе, это непонятно и неправильно, почему мы должны кормить представителей больших иностранных технологических корпораций, — объяснил общественник.

По его мнению, инициатива властей в этом вопросе абсолютно реализуема. К тому же ни преподавателям вузов, ни чиновникам никто не запрещает использовать такие популярные сервисы, как Whats’App, Viber, Facebook и т. д., в личных целях и даже в общении с теми же студентами тет-а-тет. Другое дело, если речь идет о создании профессиональных чатов, в том числе родительских, школьных, вузовских групп. Это, с точки зрения эксперта, надо делать на защищенных отечественных платформах. К тому же это поспособствует их раскрутке.

Российских альтернатив достаточно

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев придерживается немного другой позиции. Он считает, что готовящееся требование властей можно реализовать только для внутренней, служебной коммуникации. Те же государственные структуры продолжат использовать иностранные платформы в целях внешних коммуникаций, чтобы донести до всех граждан необходимую информацию.

В свою очередь Александр Малькевич, напротив, не понимает, почему в некоторых регионах пресс-службы органов исполнительной власти вкладывают деньги в раскрутку страниц своих руководителей в том же Instagram. Он убежден, что те же губернаторы должны общаться с гражданами на российских площадках. За это, по его словам, давно и последовательно выступает Общественная палата. В качестве примера он привел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, у которого популярная страница в соцсети «ВКонтакте».

Российских альтернатив иностранным платформам, говорит эксперт, сейчас достаточно. В частности, в ближайшее время появится отечественный аналог сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, представитель ОП считает российским мессенджер Telegram, крайне удобный для работы. Также собеседник «ВМ» не исключил, что в скором времени появятся аналоги и другим западным платформам и программам, в которых можно будет комфортно, удобно, защищенно общаться и решать рабочие вопросы.

Гарантирована ли безопасность

Сама по себе инициатива властей перевести госслужбу на отечественное ПО, по мнению Малькевича, правильная и важная.

— Импортозамещение — это хорошо, важно иметь собственные сервисы-аналоги иностранных во всех сферах. И не зависеть от настроений на Западе. У нас не опускается железный занавес, никто не запрещает общаться в иностранных мессенджерах. Но профессиональная деловая переписка российских официальных структур должна проводиться на российских площадках. Потому что абсолютная нелепость, когда чиновники документы секретные пересылают через Whats’App. Это бред, глупость или предательство, — заключил он.

Урван Парфентьев не согласен, что Telegram можно отнести к российским программам, а сопоставимых по популярности отечественных аналогов эксперт привести в пример не может. Также, по его мнению, использование ПО, разработанного в нашей стране, пока не гарантирует защищенность передаваемой информации. Ее отправка будет все равно происходить по открытым каналам, если не брать в расчет какие-то ведомственные сети, резюмировал специалист.