Соцсеть с иностранной «пропиской»: могут ли заблокировать россиян в Facebook и Instagram

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Возможное отключение российских пользователей от иностранных социальных сетей — процедура технически сложная и затратная, которая потребует глобального мониторинга каждого отдельно взятого пользователя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

По его словам, самой главной и основной социальной сетью с иностранной «пропиской» можно считать только Facebook:

— Сюда также можно отнести Instagram, который входит вместе с Facebook в один холдинг. Многие ошибочно к социальным сетям приписывают еще и некоторые мессенджеры и приложения. Что же касается блокировки всех этих иностранных соцсетей, то на данный момент сделаны следующие заявления: Facebook отключать Россию пока не планирует. Значит, и Instagram не попадет под раздачу. С Tik Tok история вообще непонятная, блокировать будут выборочно тех, кто, как и ранее, распространяет неприемлемый контент, но это правило касается не только россиян, а всех пользователей.

Эксперт отметил, что сегодня имеется не так много способов провести глобальную блокировку для российских пользователей:

— Не очень понятно, каким образом это сделать, потому что придется мониторить все имеющиеся аккаунты, которые каким-либо образом связаны с Россией с дальнейшей деактивировкой. Однако возникает еще один вопрос: нужно деактивировать страницу по локации, указанной в аккаунте или по IP-адресу? Благодаря VPN-технологиям можно легко заменить свой адрес, изменить «страну проживания», и система не будет более принимать вас за российского пользователя. И вряд ли этого специалисты зарубежные не знают. Кроме того, проводить анализ более 20 миллионов пользователей и выяснять, кто из них нарушил какие-либо правила, допустим, того же Facebook, будет крайне сложно.

К тому же, заметил специалист, такие процедуры очень затратны. Собственно, по этой же причине представители зарубежных видеохостингов отказались ограничивать российских пользователей YouTube.

А вот избежать ограничений не удастся российским пользователям стриминговых сервисов, где благодаря подпискам можно было смотреть новинки кино и слушать музыку.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.