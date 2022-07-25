Как нанести русскую раскладку на клавиатуру ноутбука

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В условиях параллельного импорта в Россию поставляется все больше ноутбуков с клавиатурами без кириллицы. Как правило, такие устройства стоят дешевле, чем оставшиеся в стране аналоги с кириллицей. Нередко в целях экономии потребители выбирают именно ноутбуки без русской раскладки. О том, как нанести ее на клавиатуру, — в материале «Вечерней Москвы».

Наклейки

Плюсы: дешевизна, простота использования.

Минусы: недолговечность, затемнение подсветки.

Самый простой и дешевый способ русифицировать клавиатуру — использовать наклейки с русскими буквами. Стоят такие наклейки от 150 до 600 рублей (цена варьируется в зависимости от качества материала).

Очевидным преимуществом данного способа является цена. Однако есть и ряд недостатков. Во-первых, наклейки недолговечны. Через какое-то время они попросту начнут отваливаться. Произойдет это тем быстрее, чем больше вы печатаете. Во-вторых, наклейки могут застить собой подсветку клавиатуры. Вам следует учесть, что даже прозрачные наклейки сделают подсветку более тусклой.

Гравировка

Плюсы: долговечность, подсветка не затмевается.

Минусы: дороговизна, риск порчи устройства.

Особенно популярный в последнее время способ нанесения русской раскладки на клавиатуру — гравировка. Услугу предоставляют специальные сервисы, в Москве ее цена составляет 1–1,5 тысячи рублей.

Опрошенные «ВМ» сотрудники гравировочных мастерских заверили, что нанесенная таким способом раскладка по качеству ничем не отличается от заводской. Гравировку производят лазером, делается это в течение 10 минут. При этом работа подсветки клавиатуры не изменится: кириллические буквы будут подсвечиваться так же, как и английские.

Выбирая этот способ, учтите: во избежание проблем выбирайте проверенные мастерские с большим количеством отзывов. Неквалифицированный мастер может испортить не только клавиатуру, но и ноутбук в целом.

При этом часто при покупке нового устройства услуга по гравировке делается продавцом бесплатно.

— У нас есть ноутбуки уже с гравировкой. Мы делаем ее бесплатно для наших клиентов. Устройству это никак не навредит, — сказал «ВМ» представитель магазина электроники, расположенного на Савеловском рынке.

Рекомендации эксперта

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в параллельном импорте действительно встречаются модели, не предназначенные для России и имеющие только английскую раскладку.

— Дистрибьюторы, как правило, делают лазерную гравировку, потому что по закону нельзя продавать устройства без локализации. Кое-где в регионах делают наклейки. Но в целом, — говорит спикер, — продажи ноутбуков без «русской» клавиатуры практически нет. Они единичны.

Эксперт рекомендует покупать устройства с гравировкой, так как этот способ нанесения русской раскладки качественнее.

— Гравировка не вредит устройству. Да, возможно, шрифты выглядят не так, как у производителя. Это может быть заметно тому, кто знает, как выглядит оригинал. Но наклейки в этом плане значительно хуже. Это такой «колхоз»: наклейки стираются со временем, да и палец при нажатии на клавиши иногда проскальзывает, — заключил специалист.