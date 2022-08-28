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Отпечаток времени: что такое цианотопия и как делать фотографии без фотоаппарата

Сергей Шахиджанян

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Технологии
Отпечаток времени: что такое цианотопия и как делать фотографии без фотоаппарата
Фотограф и любитель цианотипии Ольга Хабарова / Фото: Из личного архива Ольги Хабаровой

В моду входит экзотический по нынешним временам способ получения фотоснимков, при котором не требуется камера. «Вечерка» пообщалась с фотомастером, работающим по этой технологии.

Москвичка Ольга Хабарова, в прошлом — успешный профессиональный фотограф, несколько лет назад увлеклась фотографией… без фотоаппарата. Технология называется цианотипия.

— Этот способ был изобретен еще в 1842 году. В отличие от традиционной, знакомой большинству фотографии, где используются соли серебра, здесь для получения изображений применяются легкодоступные и недорогие химикаты, а сам процесс очень простой, — рассказывает Ольга Хабарова.

При цианотипии получается негатив «сфотографированного» предмета. В доцифровую эпоху, когда все снимки делались на пленочную камеру, в детских фотокружках новичкам первым делом показывали процесс получения негатива: в лаборатории при свете красной лампы юные фотографы выкладывали предметы на фотобумагу, затем на секунду включали обычный свет и бумагу опускали в проявитель и фиксаж — получалось черно-белое изображение, где контуры отснятых предметов становились белыми, а фон, наоборот, черным. Это называлось фотограмма. Цианотипия аналогична фотограмме — с той лишь разницей, что для фотограммы требуется специальная фотобумага, а для цианотипии — нет.

Прежде всего, по словам мастерицы, нужно подготовить материал, на который и переносится изображение. Ольга использует ткань и бумагу. На самом деле годится любой материал, обладающий гигроскопичностью, то есть хорошо впитывающий влагу. На бумагу (ткань, картон) наносится жидкий состав — смешанные в равной пропорции 30-процентный раствор аммиачного лимоннокислого железа и 12-процентный раствор железосинеродистого калия. Работать лучше при неярком, приглушенном свете. Затем обработанные листы следует на несколько часов оставить на просушку в темном помещении. После полного высыхания материал становится чувствительным к ультрафиолетовому излучению. На готовый к печати лист выкладывают предметы, изображение которых и будет затем проецироваться на светочувствительный слой. Ольга любит использовать листья растений, старые игрушки, фрагменты затейливых механизмов.

Отпечаток времени: что такое цианотопия и как делать фотографии без фотоаппарата Фотограммы, где использованы листья папоротника и стрекоза / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Тут уже все зависит от фантазии и случая! Часто некоторые обычные вещи, которые я кладу на поверхность, принимают совершенно изумительные контуры, — говорит мастерица.

На обрезке тонкой доски с ровной гладкой поверхностью Ольга расстилает обработанную ткань и раскладывает на ней маленькие фигурки лошадей, листья папоротника и лопуха, несколько травинок... Полученную композицию накрывает стеклом, выносит во двор и выставляет на солнце. При ясной солнечной погоде, объясняет Ольга, хватает и нескольких минут для того, чтобы на ткани получилось изображение. Ждем положенное время. Ольга убирает стекло и игрушки, стряхивает листья с травой, а потом опускает ткань в теплую воду и — о чудо! — через несколько секунд проявляется фотоотпечаток! Там, где лежали листья и фигурки, ткань осталась белой с голубоватым отливом, а остальное пространство приобрело сочный цвет летнего неба. Контуры лошадок с легка размыты и размазаны — объемные фигурки прилегали к ткани неплотно, вот и результат. Зато создается ощущение движения, будто наши коняшки куда-то скачут.

Ольга высушивает готовую фотограмму феном и нашивает ее на сумку. Когда она начинала свои занятия цианотипией, то так увлеклась, что скоро дома для большого количество «цианок» уже не хватало места.

— И я решила, как говорят, «монетизировать» свое увлечение. Попробовала украшать своими изображениями футболки, сумки. Сперва я их покупала, но потом поняла, что то, что предлагают к продаже, мне не нравится. И решила шить сумки сама. По случаю мне подвернулась профессиональная швейная машинка, хоть и старенькая, но рабочая — и дело пошло!

Ткани Ольга использует натуральные, шьет женские сумки и рюкзачки, украшая их своими фотограммами. Говорит, людям нравится. Готовые фотограммы Ольга погружает в красящий раствор («вираж»), придающий новые оттенки. Рецептов «виража» у мастерицы множество. Тут, по словам Ольги, многое зависит и от времени выдержки, и от состава ткани, и от набора красителей.

— Этот способ получения изображений довольно прост, дешев и доступен всем, кто хотел бы рисовать, но не умеет, — улыбается Ольга. — Освоить технологию может любой человек.

Отпечаток времени: что такое цианотопия и как делать фотографии без фотоаппарата Украшенная фотограммой с растительным орнаментом сумка, сделанная мастерицей / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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