Ах, белый теплоход

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Речной круиз — один из лучших видов отдыха, вода успокаивает, а пейзаж, который вы наблюдаете, постоянно меняется. К тому же каждый день можно увидеть новые города.

Лето — лучшее время для круизов. Тепло, вы можете много часов проводить на палубе и любоваться сменяющими друг друга пейзажами. Как выбрать речной круиз? Что нужно иметь в виду? — Речной круиз подходит тем, кто ценит комфорт и любит путешествовать без суеты, — рассказывает психолог-консультант Ирина Завадская. — Этот вид отдыха можно выбрать, если вы хотите отдохнуть у воды, но не любите лежать на пляже, а еще стремитесь увидеть за один отпуск как можно больше интересного. Ну и, наконец, круиз подходит тем, кто хочет съездить в путешествие вместе с детьми или с родителями.

А уж про любимого человека и говорить нечего: романтики в круизе предостаточно! Хоть закатами каждый вечер любуйся, хоть на дискотеке танцуй.

Какой круиз выбрать? Артем Лихачев, исполнительный директор туристического агентства, пояснил: — Речные туры бывают трех видов. Это круизы выходного дня — 2–3 суток, средний круиз — от 5 до 8 дней, и долгий — от 9 до 22. Если вы никогда в круиз не ходили, то долгий, наверное, лучше не выбирать.

На что обращать внимание? Как пояснил эксперт, пер- вым делом нужно оценить, как на теплоходе организовано питание: сколько там ресторанов и насколько разнообразно их меню.

— Как правило, на речных теплоходах один или два ресторана. Они работают в формате шведского стола либо по системе заказов, когда меню формируется на день вперед и предусматривает по 2–4 варианта салатов, супов и вторых блюд, — рассказывает Артем Лихачев.

Эксперт также советует обратить внимание, в каком году последний раз проводилась реконструкция теплохода.

— Не важно, сколько судну лет. Важно, как заботится о нем хозяин, много ли вкладывает в модернизацию, — пояснил эксперт. — Теплоходы одного года и одного проекта, принадлежащие разным компаниям, могут различаться не только уровнем комфорта, но и внутренней планировкой.

Не менее важно правильно выбрать каюту. Их на теплоходах — полтора десятков видов: от эконом до люкса.

Чем выше палуба, тем каюта дороже.

— Однако мимо окон кают на верхних палубах постоянно прогуливаются отдыхающие, а вот на нижние палубы обычно спускаются только те, кто там живет, поэтому в нижних каютах тише и спокойнее, — рассказывает Артем Геннадьевич.

Важно и место расположения каюты. Между кормой и носом лучше выбирать нос, хотя каюты там дороже: в них меньше ощущаются качка и вибрация, до них не долетает шум с кормы, где, как правило, проводятся дискотеки и развлекательные мероприятия.

Впрочем, какую бы каюту вы ни выбрали, новые, ни с чем не сравнимые впечатления вам гарантированы! Представьте картину: стемнело, за бортом тихо шумит вода, теплоход проскальзывает между опорами сияющего моста. Над блестящей гладью воды — огромное небо, полное звезд... Речной круиз, поверьте, будет невозможно забыть.

СПРАВКА

Из Москвы по рекам можно отправиться в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Казань, Нижний Новгород, на Валаам, Соловецкие острова и в другие места.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДАЖЕ ДЛЯ КОРОТКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Одежда и обувь

Помните: на реке ощутимо прохладнее, чем в городе. Поэтому берите одежду из расчета на 5 градусов холоднее, чем по прогнозу на берегу.

Прихватите и непродуваемую куртку для вечерних прогулок по палубе. Учтите: большую часть времени на теплоходе и на экскурсиях по городу дамам будет удобнее в обуви без каблуков. А еще помните, что при посещении действующих храмов, мечетей и других культовых учреждений существуют определенные ограничения в стиле одежды. Также рекомендуется взять одежду в вечернем стиле — для дискотек, «капитанского ужина» и «капитанского приема».

Лекарства

В любое путешествие, конечно, нужно взять аптечку: обезболивающее, жаропонижающее, противоаллергическое. Обязательно захватите лекарства от хронических заболеваний, если вы какими-то из них страдаете. Также важен и крем от загара, ведь большую часть дня вы будете проводить на свежем воздухе!

Важные мелочи

Не забудьте прихватить зонт и головной убор. Опытные путешественники советуют взять с собой лосьон от комаров, резиновые тапочки, солнцезащитные очки, зарядные устройства для гаджетов и, конечно, любимую книгу.

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