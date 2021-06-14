Индивидуальный отдых набирает популярность

Представительница одного из крупнейших российских туроператоров Кристина Переина рассказала гостям форума о новинках в сфере семейного туризма и безопасных для здоровья путешествиях / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице завершился крупный туристический форум «Путешествуй!». Эксперты обсудили идеи развития сферы, а гости смогли узнать о новых направлениях и видах отдыха.

Площадка перед павильоном на ВДНХ, где провели форум, на день превратилась в интересную выставку транспортных новинок. Одна из них — компактный туристический кемпер (дом на колесах. — ВМ).

— Во времена пандемии это стало очень популярным видом путешествий. В кемпере есть все: спальные места, плита, розетка. При желании туда можно даже холодильник поставить. Так что такой «домик» позволит комфортно путешествовать даже в нетуристических местах. А во время пандемии это еще и безопасно, так как нет контактов с другими людьми, — рассказала директор по развитию компании — производителя кемперов Полина Каплунова.

На форуме свои новые предложения презентовали и туроператоры.

— Мы представляем концепцию идеального семейного отдыха. Особенность программы в том, что с детьми будут заниматься не аниматоры, а профессиональные педагоги, — рассказала представительница одного из крупнейших российских туроператоров Кристина Переина.

Планами на будущее поделился и Ростуризм.

— Наша цель — к 2035 году создать до 150 брендовых маршрутов, на которых путешественники смогут изучать наследие регионов. Это будет как обустройство новых, так и реновация существующих мест, — отметила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

Она добавила, что такие маршруты позволят комфортно путешествовать гражданам внутри региона, что особенно важно в пандемию.

Большую долю всего туристического спроса в России занимает Москва. Недаром столица два последних года получает премию World Travel Awards. Это возможно благодаря развитию комфортной инфраструктуры для местных жителей и туристов.

На пленарном заседании эксперты сошлись во мнении, что во время коронавируса тренд отрасли перешел на индивидуальный туризм. В Москве для этого создали платформу RUSSPASS. Туристы могут собрать собственную программу отдыха. А еще столица делает упор на гастрономический туризм. В этом году в Москву приедут эксперты Michelin. Заведения, получившие от них звезды, станут еще одним поводом выбрать для будущего отдыха Москву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя комитета по туризму города Москвы:

— За период пандемии мы стали активнее взаимодействовать с регионами. В этом сезоне мы презентовали наш совместный проект с Санкт-Петербургом «Два города — миллион впечатлений». Эта идея — прорыв для России и мирового туризма.

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