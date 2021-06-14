Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Индивидуальный отдых набирает популярность
Представительница одного из крупнейших российских туроператоров Кристина Переина рассказала гостям форума о новинках в сфере семейного туризма и безопасных для здоровья путешествиях / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Индивидуальный отдых набирает популярность

Юлия Панова

Туризм

В столице завершился крупный туристический форум «Путешествуй!». Эксперты обсудили идеи развития сферы, а гости смогли узнать о новых направлениях и видах отдыха.

Площадка перед павильоном на ВДНХ, где провели форум, на день превратилась в интересную выставку транспортных новинок. Одна из них — компактный туристический кемпер (дом на колесах. — ВМ).

— Во времена пандемии это стало очень популярным видом путешествий. В кемпере есть все: спальные места, плита, розетка. При желании туда можно даже холодильник поставить. Так что такой «домик» позволит комфортно путешествовать даже в нетуристических местах. А во время пандемии это еще и безопасно, так как нет контактов с другими людьми, — рассказала директор по развитию компании — производителя кемперов Полина Каплунова.

На форуме свои новые предложения презентовали и туроператоры.

— Мы представляем концепцию идеального семейного отдыха. Особенность программы в том, что с детьми будут заниматься не аниматоры, а профессиональные педагоги, — рассказала представительница одного из крупнейших российских туроператоров Кристина Переина.

Планами на будущее поделился и Ростуризм.

— Наша цель — к 2035 году создать до 150 брендовых маршрутов, на которых путешественники смогут изучать наследие регионов. Это будет как обустройство новых, так и реновация существующих мест, — отметила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

Она добавила, что такие маршруты позволят комфортно путешествовать гражданам внутри региона, что особенно важно в пандемию.

Большую долю всего туристического спроса в России занимает Москва. Недаром столица два последних года получает премию World Travel Awards. Это возможно благодаря развитию комфортной инфраструктуры для местных жителей и туристов.

На пленарном заседании эксперты сошлись во мнении, что во время коронавируса тренд отрасли перешел на индивидуальный туризм. В Москве для этого создали платформу RUSSPASS. Туристы могут собрать собственную программу отдыха. А еще столица делает упор на гастрономический туризм. В этом году в Москву приедут эксперты Michelin. Заведения, получившие от них звезды, станут еще одним поводом выбрать для будущего отдыха Москву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя комитета по туризму города Москвы:

— За период пандемии мы стали активнее взаимодействовать с регионами. В этом сезоне мы презентовали наш совместный проект с Санкт-Петербургом «Два города — миллион впечатлений». Эта идея — прорыв для России и мирового туризма.

Читайте также: Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области

форумотдых и развлеченияВДНХ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте