Как проходят рейды по соблюдению масочного режима на МЦК

Полицейский патрульно-постовой службы линейного отдела полиции «Москва-окружная» старший сержант Алексей Косенков у входа на станцию «Ботанический сад» проводит с пассажиром Сергеем Корчагиным профилактическую беседу о ношении индивидуальных средств защиты / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 27 октября, на станции Ботанический сад Московского центрального кольца (МЦК) представители железной дороги провели рейд по соблюдению масочного режима совместно с транспортной полицией.

Утром поток пассажиров, переходящих из метро на МЦК, большой. Несмотря на это, люди быстро проходят досмотровые рамки. Тех, у кого крупные вещи, железнодорожники просят ставить багаж в специальный аппарат для проверки на наличие запрещенных предметов. Особое внимание полицейские уделяют тем, кто направляется на станцию без масок. Например, мужчине, который быстрым шагом пытается пробежать мимо сотрудников ведомства. Стражи порядка преграждают ему дорогу.

— Наденьте, пожалуйста, маску! — просит полицейский патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Москва-окружная прапорщик Роман Гилунов.

— Я пока не на МЦК, — возмущается остановленный им Сергей Корчагин.

— Вы находитесь на территории Московской железной дороги, где действует положение о ношении масок. Если у вас ее нет, то можете приобрести в кассе.

Видно, что мужчина недоволен, но ему приходится подчиниться требованию. Он достает из кармана маску и удаляется, что-то бормоча себе под нос.

— В большинстве своем люди адекватно реагируют на просьбы носить средства защиты, — говорит старший сержант Алексей Косенков. — Но бывают и такие, кто выражает недовольство.

При этом полицейские отмечают, что они стараются больше уделять внимания профилактической работе, объяснять значимость соблюдения мер безопасности и рассказывать о последствиях нарушений. Тех, кто не подчиняется требованиям, привлекают к административной ответственности по статье 3.18.1 Кодекса «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Виновным грозит штраф в пять тысяч рублей.

И примерно через полчаса попадается следующий нарушитель. В этот раз история заканчивается не так хорошо. Мужчине озвучивают замечание, он делает вид, что надевает маску, а через несколько метров снимает ее и продолжает двигаться в сторону поезда. Участники рейда останавливают пассажира и доставляют в комнату полиции для составления протокола.

— Я не хочу ходить в маске, — коротко резюмирует свое поведение Николай Дедешко.

За свое решение ему придется заплатить штраф. Полицейские отмечают, что за день они задерживают до десяти человек, которые отказываются соблюдать требования.

Железнодорожники подтверждают, что на всех станциях Московского центрального кольца проводится профилактическая работа: везде размещена разметка о соблюдении социальной дистанции, по радиосвязи дикторы напоминают об угрозе распространения коронавируса, пассажирам регулярно говорят о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты. Но, к сожалению, все еще остаются те, кто откровенно игнорируют требования и подвергают опасности себя и других пассажиров.

— Также каждые два часа дезинфекторы протирают ручки и двери в транспортно-пересадочных узлах, — сообщает начальник Московской дирекции пассажирских обустройств «РЖД» Алексей Московец.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги:

— Ежедневно на МЦК проводятся профилактические рейды. Также в ежедневном режиме осуществляется дезинфекция пассажирской инфраструктуры и подвижного состава в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждый день предрейсовую санитарную обработку проходят 4,5 тысячи вагонов электропоездов, свыше 440 вагонов «Ласточка», которые эксплуатируются на МЦК и маршрутах дальнего следования.

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