Вошла с шумом и пылью. Щит «Виктория» соединил станции на востоке кольца

Фото: Агентство городских новостей «Москва

Щит-гигант «Виктория» соединил станции «Текстильщики» и «Печатники» на востоке Большого кольца метро.

Проходческий комплекс с шумом и пылью появился в подземной камере. Строители рады: «Викусик», как ласково они называют десятиметровую в обхвате проходческую машину, проложила перегон с двумя путями в одном тоннеле. Его длина превысила 1300 метров.

— При монтаже щита «Виктория» впервые в истории московского метро головную часть механизированного комплекса весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью портальной системы, — рассказал генеральный директор компании — оператора строительства метро Юрий Кравцов. — Данная система может приподнимать груз весом до 1200 тонн и перемещаться вместе с ним по рельсошпальной решетке до монтажно-щитовой камеры. Использование такой технологии позволило сократить сроки монтажа щита.

После такого запуска «Виктория» отправилась преодолевать сложную геологию. Щиту пришлось сооружать тоннель на восточном участке Большой кольцевой линии в условиях плотной городской застройки. Аккуратно провели гигантскую металлическую барышню и под железнодорожными путями Курского направления.

— На восточном участке Большой кольцевой линии сейчас активно ведется работа, а в целом проходка тоннелей на данном отрезке Большого кольца выполнена на 61 процент, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса добавил, что на других участках Большого кольца также ведутся активные проходческие работы: пройдено около 90 процентов всех тоннелей на новом кольце.

Юрий Кравцов в свою очередь рассказал, что на восточном участке работу ведут еще два проходческих механизированных комплекса.

— На всех станциях участка в полном объеме выполнена разработка грунта котлованов станций, ведутся работы по устройству монолитных конструкций. Шестиметровая «Светлана» возводит правый перегон от промежуточной камеры за станцией «Нижегородская» до «Текстильщиков», десятиметровый щит «Победа» ведет проходку двухпутного тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до монтажно-щитовой камеры перед станцией «Каширская», — сообщил он.

КСТАТИ

«Подруга» «Виктории» — десятиметровая «Лилия» недавно завершила проходку тоннеля между «Мневниками» и «Кунцевской». Перегон стал последним на западном участке БКЛ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В Москве сооружают обычные, однопутные, тоннели и двухпутные. В последнем случае в одном перегоне пройдут сразу два пути. Этот способ экономит время строителей.

Читайте также: Первые женщины-машинисты начнут работать на Филевской линии метро в январе