Станции «Динамо» и «Петровский парк» соединят

Рабочий Сергей Гончаров устанавливает тактильную навигацию на полу в переходе между «Петровским парком» и «Динамо» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Строители готовятся ввести в эксплуатацию переcадку между двумя станциями метро — «Петровским парком» и «Динамо».

На станции «Динамо» пассажиры садятся в вагоны метро с 1938 года, а «Петровский парк» открылся в 2018 году в составе первого участка Большого кольца. Разница в 80 лет между вводом двух станций метро, исключительно сложная геология участка отодвинули ввод пересадочного узла.

— При строительстве мы наткнулись на обводненные грунты, плывуны, — рассказал заместитель гендиректора по метростроению АО «Объединение «Ингеоком» Владимир Кулаков. — Пришлось применять метод заморозки грунтов.

Температура в создаваемом из специальных скважин контуре достигала минус 25–30 градусов. Только специальный охлаждающий раствор мог сдержать стихию и дать возможность строителям начать разработку грунта для перехода.

Весь периметр проходки был разделен на 9 участков, которые поэтапно замораживали, а затем разрабатывали один за другим. Работу осложняло и то, что строить приходилось рядом с действующей станцией метро. Горнопроходческие работы выполнялись вручную. Стесненные условия стройплощадки не позволяли применять спецтехнику.

— На заморозку грунта в одном месте уходило 20 дней, — сообщил Кулаков. Двигаться под землей приходилось осторожно, чтобы вода не прорвалась в сооружаемый переход. Защита от протечек — чугунные кольца. А хорошим примером надежности тюбингов может стать работа станции «Динамо» — за восемь с лишним десятков лет вода не давала о себе знать.

Аналогичные кольца стоят и на переходе к «Петровскому парку».

— Надеемся, что он прослужит как минимум век, — отметил заместитель гендиректора компании.

При строительстве БКЛ уже применяли метод заморозки: при сооружении первого участка, на перегоне между «Хорошевской» и «Шелепихой».

ЦИФРА

11 станций московского метро планируется запустить следующем году, сообщили в Стройкомплексе.

КСТАТИ

Ключевыми проектами следующих лет строители называют Большое кольцо метро и запуск новых Московских центральных диаметров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В следующем году планируется сдать в эксплуатацию 28,3 километра линий. Согласно данным Стройкомплекса, всего за три года сеть городской подземки увеличится на 27 станций.

Читайте также: Строительство двух платформ начали на станции Лесной городок будущего МЦД-4