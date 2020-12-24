Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Станции «Динамо» и «Петровский парк» соединят
Рабочий Сергей Гончаров устанавливает тактильную навигацию на полу в переходе между «Петровским парком» и «Динамо» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Станции «Динамо» и «Петровский парк» соединят

Василиса Чернявская 

Транспорт

Строители готовятся ввести в эксплуатацию переcадку между двумя станциями метро — «Петровским парком» и «Динамо».

На станции «Динамо» пассажиры садятся в вагоны метро с 1938 года, а «Петровский парк» открылся в 2018 году в составе первого участка Большого кольца. Разница в 80 лет между вводом двух станций метро, исключительно сложная геология участка отодвинули ввод пересадочного узла.

— При строительстве мы наткнулись на обводненные грунты, плывуны, — рассказал заместитель гендиректора по метростроению АО «Объединение «Ингеоком» Владимир Кулаков. — Пришлось применять метод заморозки грунтов.

Температура в создаваемом из специальных скважин контуре достигала минус 25–30 градусов. Только специальный охлаждающий раствор мог сдержать стихию и дать возможность строителям начать разработку грунта для перехода.

Весь периметр проходки был разделен на 9 участков, которые поэтапно замораживали, а затем разрабатывали один за другим. Работу осложняло и то, что строить приходилось рядом с действующей станцией метро. Горнопроходческие работы выполнялись вручную. Стесненные условия стройплощадки не позволяли применять спецтехнику.

— На заморозку грунта в одном месте уходило 20 дней, — сообщил Кулаков. Двигаться под землей приходилось осторожно, чтобы вода не прорвалась в сооружаемый переход. Защита от протечек — чугунные кольца. А хорошим примером надежности тюбингов может стать работа станции «Динамо» — за восемь с лишним десятков лет вода не давала о себе знать.

Аналогичные кольца стоят и на переходе к «Петровскому парку».

— Надеемся, что он прослужит как минимум век, — отметил заместитель гендиректора компании.

При строительстве БКЛ уже применяли метод заморозки: при сооружении первого участка, на перегоне между «Хорошевской» и «Шелепихой».

ЦИФРА

11 станций московского метро планируется запустить следующем году, сообщили в Стройкомплексе.

КСТАТИ

Ключевыми проектами следующих лет строители называют Большое кольцо метро и запуск новых Московских центральных диаметров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В следующем году планируется сдать в эксплуатацию 28,3 километра линий. Согласно данным Стройкомплекса, всего за три года сеть городской подземки увеличится на 27 станций.

Читайте также: Строительство двух платформ начали на станции Лесной городок будущего МЦД-4

Метрометро «Динамо»строительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте