Поездам натрут бока кислотой и огромными щетками

Первый поезд «Ласточка» помыли в новом комплексе на станции «Андроновка». Подвижной состав обработали кислотным раствором, а после он прошел сквозь две большие щетки, которые натерли металлический корпус до блеска / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

20 апреля на станции «Андроновка» Московского центрального кольца открылся новый моечный комплекс для поездов «Ласточка». Первый состав уже «принял душ» на новом месте.

В кабине состава — машинист Сергей Балабанов и его помощник Роман Воронков. Они ведут поезд через открытые ворота в огромный «гараж» длиной 168 метров. Состав ползет очень медленно, словно черепаха. В первом отсеке «Ласточку» тщательно обливают сильным напором воды из тонких труб, установленных в помещении по бокам и сверху. Поезд «принимает душ» перед основной чисткой для того, чтобы потом было проще смывать пыль и грязь.

Теперь второй этап. Поезд проезжает в другой отсек моечного комплекса. Там «Ласточку» снова обливают жидкостью, но на этот раз это не вода, а концентрированный кислотный раствор.

Последняя процедура — чистка. Здесь в работу включаются две огромные щетки. Они вертятся вокруг своей оси, начищая поверхность поезда до блеска. Осталось лишь промыть поезд щелочным раствором, который нейтрализует кислоту, оставшуюся на стенках, и высушить, обдав потоками воздуха. На этом ванные завершены. «Ласточка», сияя красными боками на солнце, готова принять первых пассажиров.

— Здорово, что на «Андроновке» появился моечный комплекс. Раньше, чтобы помыть состав, приходилось ездить на станцию «Подмосковная», а потом возвращаться обратно. В общей сложности дорога составляла около 70 километров. А теперь все рядом. Да и на «Подмосковной» теперь меньше очереди «в душ», — рассказал машинист Сергей Балабанов.

Новый моечный комплекс для поездов оборудован по последнему слову техники. Все механизмы тут автоматические, контролируются оператором. Комплекс предусматривает не только мойку поездов. Там составы получают необходимое технической обслуживание и внеплановый ремонт.

— Техника совершенствуется, — восхищенно говорит Сергей Балабанов, выйдя из кабины и осматривая начищенный состав. — Казалось бы, что такого особенного в этой мойке? Есть изюминка! Если не выполнил какой-то один этап, техника просто не даст тебе проехать дальше. Так что каждый поезд будет вымыт по высшему разряду.

Общая площадь нового моечного комплекса на станции «Андроновка» составляет более четырех тысяч квадратных метров. И пропускная способность у него отличная.

— Комплекс способен принимать от 8 до 15 поездов в сутки. На промывку каждого подвижного состава уходит около часа, — рассказал заместитель начальника Московской дирекции скоростного сообщения по МЦК Максим Лыжников.

Новую мойку начали строить потому, что парк «Ласточек», курсирующих по МЦК и междугородним маршрутам, за последние годы сильно увеличился. Таких комплексов стало не хватать. В связи с этим возник вопрос: где будет удобно разместить новые мойки. Выбор пал на станцию «Андроновка».

Кстати, сеть так называемых автосервисов для поездов в столице продолжает расширяться. Например, на станции «Подмосковная» завершается строительство двух дополнительных цехов для обслуживания «Ласточек».

Там будут «чистить перышки» не только составы, которые курсируют по Московскому центральному кольцу, но и поезда межрегиональных маршрутов. Планируется, что этот комплекс будет обслуживать 90 поездов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Пономаренко, начальник московской дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД»:

— Теперь необходимое обслуживание, а именно мойку и внеплановый ремонт, поезда смогут проходить на станции «Андроновка». Новый моеч ный комплекс оборудован специальными очистными сооружениями, которые очищают воду и позволяют использовать ее для помывки состава несколько раз. Это в значительной степени сокращает затраты и уменьшает нагрузку на экологию.

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