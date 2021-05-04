Три станции Большой кольцевой линии метро сдадут к концу года

Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса

На трех станциях Большой кольцевой линии метрополитена завершается прокладка путей.

До окончания строительства и отделки всего участка подземной магистрали осталось недолго. За прошедшие годы строителям пришлось столкнуться с большим количеством трудностей.

Первый заместитель генерального директора компании-подрядчика Олег Загребнев отмечает: едва ли не самыми сложными этапами работы на южном отрезке Большого кольца оказались вынос инженерных коммуникаций и проходка тоннелей.

— Вынос коммуникаций из пятна застройки занял практически два года, — сообщил он. — Пройденный тоннель между «Зюзино» и «Воронцовской» стал завершающим на южном отрезке Большого кольца, всего на этом участке было проложено около девяти километров однопутных тоннелей при помощи шестиметровых проходческих щитов. При их проходке метростроевцам неоднократно приходилось работать в непростых гидрогеологических условиях.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что уже летом нынешнего года планируется завершить прокладку всех тоннелей на Большой кольцевой линии метрополитена, а до конца года будет готов к открытию южный отрезок, который включает в себя три новых станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Их открытие улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы, в которых проживают более полумиллиона человек.

По словам первого заместителя гендиректора компании-подрядчика, работы находятся на завершающем этапе. На трех станционных комплексах ведутся архитектурно-отделочные работы. Платформу «Зюзино» «одевают» в гранит. Станция спроектирована с двумя подземными вестибюлями. Ее возводят в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта.

Также на станциях южного отрезка Большого кольца ведется монтаж внешних и внутренних инженерных сетей, обратная засыпка станций и возведение пешеходных выходов.

В активной фазе — монтаж верхнего строения пути от станции «Зюзино» до «Калужской». Объекты в высокой степени готовности.

Необычный дизайн обещают сделать на «Воронцовской». Ее интерьеры будут похожими на каюту космического корабля.

— Подвесной 3D-потолок соберут из алюминиевых пластин и неоновых светильников, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения — это будет своего рода поток, напоминающий Млечный Путь, — сообщили в Стройкомплексе.

КСТАТИ

Станция «Новаторская» в перспективе может стать пересадочной на проектируемую Троицкую линию метрополитена. Будущая ветка потянется в поселок Коммунарка Новой Москвы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В переходе с «Воронцовской» на действующую станцию «Калужская» оранжевой линии в настоящее время сооружаются эскалаторы. Всего их будет четыре.

ЦИФРА

19 километров составит длина Новаторской линии, которая возьмет начало от одноименной станции.

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