Как появилась станция метро «Партизанская»

1944–1947 годы. Станция метро «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» (будущая «Партизанская») / Фото: Pastvu.com

Станция «Партизанская» появилась на схеме Московского метрополитена шестнадцать лет назад.

При этом сама станция существовала уже 61 год. Строительство ее началось еще в 1938 году, но после начала Великой Отечественной войны было заморожено, и некоторое время ее сооружения использовались как убежища. Потом строительство было возобновлено, и первых пассажиров станция «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» (ныне «Партизанская») приняла 18 января 1944 года. Станция была спроектирована трехпутной. И это было неспроста.

— Чтобы справиться с пассажиропотоком, в метро предусматривалось сразу три пути, шестиниточный эскалатор и два выхода. Вестибюль сливался со станционным залом. До и после футбольного матча должны были загружаться сразу два состава поездов. Как и прочие грандиозные идеи, планы со стадионом и двумя павильонами не осуществились, но воспоминания о гигантомании — это как раз трехпутная структура. Свод островной платформы станции, ставший тогда самым широким в Московском метрополитене, удерживался двумя рядами квадратныхколонн, одетых в баландинский мрамор разных оттенков, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Первоначальное оформление станции должно было быть связано со спортом. Свой нынешний облик, соответствующий названию, станция приобрела только в 2005 году.

— Скульптурная композиция «Народные мстители» Матвея Манизера приветствует пассажиров с высокого постамента, куда ведут широкие гранитные лестницы. Ростовые фигуры Зои Космодемьянской и партизана Матвея Кузьмина установлены у первых колонн перронного зала. Все остальные опоры завершены сложными, похожими на резную кость барельефами Саула Рабиновича, — рассказала Евгения Гершкович. Сюжет барельефов повторяется. Пассажиры видят перед собой вплетенные в листья и ветви стволы пулемета «Максим», пистолета-пулемета ППШ, штыка. Так русский лес встречает ненавистных оккупантов. Смерть поджидает их буквально за каждым кустом.

Перрон фланкирован парой круглых плафонов, которые прежде были украшены люстрами. Не дошел до сегодняшнего дня и цикл росписей «Небо Родины» в центральной части свода. Единственный наземный павильон украшен глубоким портиком, выполненным из черного диабаза. В конце 2007-го — начале 2008 года асфальтовое покрытие пола станции «Партизанская» было практически полностью заменено на темный мрамор. При этом светлый мрамор, которым был выполнен орнамент на полу, был заменен на красный гранит.

ЦИФРА

50 метров ширина станционного зала станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метрополитена.

КСТАТИ

Станционный зал «Партизанской» был самым широким в Московском метрополитене вплоть до открытия станции «Нижегородская», станционный зал которой пятипролетный.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Рассматривались три варианта названия: «Стадион имени Сталина», «Стадион народов» и «Стадион СССР». Стадион не построили из-за сложной гидрологии.

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