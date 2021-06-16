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Романтика прекрасной аркады: на станции «Маяковская» начнут регистрировать браки
Вестибюль станции «Маяковская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Романтика прекрасной аркады: на станции «Маяковская» начнут регистрировать браки

Василиса Чернявская 

Транспорт

В списке необычных мест для проведения свадебных торжеств — прибавление. Теперь брак можно будет заключить на одной их самых красивых станций метро.

Первым подземным залом для регистрации брака станет станция метро «Маяковская». Проводить церемонии под мозаичным небом станут по ночам.

— С 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы, — подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Особняки, усадьбы, смотровые площадки и другие известные городские объекты уже стали площадками для официальной торжественной церемонии заключения брака.

Глава Транспортного комплекса Максим Ликсутов отметил, что в перспективе таких точек станет больше.

Провести церемонию на станции, которую москвичи давно окрестили местом для поцелуев и романтики, можно будет, выбрав одну из трех дат: 21 августа, 12 сентября и 21 ноября. Подать заявление для регистрации брака в метрополитене можно лично во Дворце бракосочетания № 1.

Фотографы уже предвкушают необычные ракурсы для молодоженов. На той же «Маяковской» прекрасные аркады, красивая кладка камня.

— Здорово, что можно отвести жениха и невесту на эскалатор, сфотографировать их в свете ламп, причем сделать это так, чтобы вокруг не было посторонних людей, — говорит фотограф Мария Быстрова.

Многие ее клиенты готовы подбирать необычные локации, лишь бы церемония стала запоминающейся на всю жизнь.

— Одну пару довелось снимать на станциях «Воробьевы горы» и «Спортивная», — вспоминает фотограф.

ЦИФРА

32 необычные площадки доступны молодоженам для заключения брака. В списке есть Останкинская башня.

КСТАТИ

В топ популярных мест для бракосочетаний вошли три особняка — Royal, на Волхонке и усадьба Спиридонова. Также в числе лидеров — башня «Меркурий» в Москве-Сити и дом торжеств Safisa.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Проект мэра «Новые адреса счастья» стартовал 4 мая 2019 года и позволил всем желающим сделать свою свадьбу оригинальной и незабываемой. Заявление подают в загсе.

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