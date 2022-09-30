Байден заявил, что США не признают результаты референдумов в Донбассе

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Белый дом не признает результаты референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил президент США Джо Байден.

— США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, — заявил он.

По словам американского лидера, США также продолжат снабжать Украину вооружением, передает РИА Новости.

28 сентября Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи Украине. Отмечается, что в новый пакет на 1,1 миллиарда долларов входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.