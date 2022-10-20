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«Настоящий друг Путина»: чем Сильвио Берлускони не угодил итальянцам

Илья Ашуров

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«Настоящий друг Путина»: чем Сильвио Берлускони не угодил итальянцам
Фото: European People's Party - EPP Summit, Brussels, May 2019 / CC BY 2.0

В Италии разразился политический скандал. Аудиозапись выступления бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, в котором он критикует украинские власти и говорит о примирении с президентом России, стала достоянием общественности. На 86-летнего политика обрушился шквал критики. Сможет ли Берлускони выстоять и склонить народ на сторону России — в материале «Вечерней Москвы».

«Настоящий друг Путина»

На протяжении многих лет отношения Сильвио Берлускони с президентом России Владимиром Путиным называли дружескими. Однако после 24 февраля в них наметился некоторый кризис. В апреле Берлускони заявил, что он «глубоко разочарован и расстроен поведением» российского лидера, которого считал «человеком демократии и мира».

В июне Кавальери (популярное в Италии прозвище Берлускони — прим.«ВМ») сообщил, что дважды звонил Путину после начала СВО. Оба раза звонки оставались без ответа.

Общение возобновилось осенью. Политики обменялись поздравлениями с днем рождения и подарками. Об этом стало известно со слов Берлускони, попавших на аудиозапись, которая впоследствии «утекла» в прессу. Вот ее фрагмент:

— Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско (итальянское игристое вино — прим. «ВМ») и таким же милым письмом. Он сказал мне, что я первый из пяти его настоящих друзей. <…> Я немного восстановил отношения с президентом Путиным.

Антироссийская мантра

Слова о «восстановлении отношений» с Путиным Берлускони произнес во время выступления перед депутатами своей партии «Вперед, Италия». Позже журналисты опубликовали новый фрагмент из него, в котором политик критикует действия украинских властей, напоминая о Минских соглашениях, «подразумевающих мир без взаимных нападений» между Киевом и республиками Донбасса.

— Украина выкинула к черту это соглашение и начала нападать на границы республик, — возмущается Берлускони. — Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже. <...> Зеленский? Оставим это, не буду говорить, что я думаю.

Совещание партии было закрытым. Озвучивать свою точку зрения на публике Берлускони не захотел, так как она противоречит итальянскому политическому мейнстриму. При этом «Вперед, Италия» входит в правящую правоцентристскую коалицию, где, помимо нее, еще две партии — «Братья Италии» будущего премьер-министра страны Джорджи Мелони и «Лига» Маттео Сальвини.

По итогам прошедших в сентябре парламентских выборов «правые» получили 57 процентов мест в нижней палате итальянского парламента. Пропагандируемый ими курс на отстаивание национальных интересов никак не выбивается из общеитальянского политического мейнстрима в отношении России. Как его можно сформулировать?

— «Поддерживать Россию нельзя, надо поддерживать Украину» — главная мантра итальянских политиков. Причем речь идет как о финансовой, так и ресурсной поддержке, в том числе поставке вооружений, — отмечает в беседе с «ВМ» доцент кафедры интеграционных процессов ИМИ МГИМО, специалист по Италии Елена Маслова.

По ее словам, «российский фактор» активно используется в стране как инструмент политической борьбы. На итальянских «правых» регулярно навешивают ярлыки «неофашисты» и «друзья Путина». Однако еще до выборов Мелони назвала НАТО и ЕС столпами внешней политики Рима и заявила, что будет поддерживать поставки вооружения на Украину. После победы она пообещала президенту Украины «полную поддержку».

Политический вес Кавальери

Позиция итальянских политиков вступает в конфронтацию с позицией итальянских граждан. Как отмечает Маслова, последние опросы показали, что большинство итальянцев выступают против поставок оружия на Украину.

На этом фоне Берлускони, вероятно, мог бы приобрести политический капитал — склонить итальянцев на сторону России или хотя бы убедить их занять нейтральную позицию. Однако такой возможности у него, скорее всего, нет.

— Сейчас Берлускони непопулярный политик в Италии. На выборах его партия набрала около 8 процентов. Итальянцы, по сути, устали от Кавальери, — говорит Маслова, добавляя, что высказывания политика о России искренни.

Обнародование слов Берлускони не только нанесло удар по правоцентристской коалиции, но и понизило шансы его однопартийца Антонио Таяни занять пост министра иностранных дел. Впрочем, сам 86-летний Кавальери, судя по всему, не строит долгосрочных карьерных планов.

— Берлускони сейчас на первых полосах всех итальянских и мировых газет. Ему приятно находиться в центре внимания. В то же время он понимает, что не получит ни пост премьер-министра, ни большую государственную должность, — заключила собеседница «ВМ».

На политический скандал в Италии обратили внимание и брюссельские бюрократы. В Еврокомиссии заявили, что подаренная Путиным Берлускони водка может быть нарушением санкций. В апреле Евросоюз ввел запрет на ввоз алкоголя из России.

Владимир Путин Италия Сильвио Берлускони
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