Политолог Журавлев: Борис Джонсон может снова оказаться у власти

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Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон вполне может снова оказаться у власти, если это будет угодно американским и британским политическим элитам. Они согласятся на такой расклад, если не найдут другого кандидата. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Борис Джонсон может попытаться вновь занять кресло британского премьера.

— Гипотетические шансы у Джонсона есть, потому что досрочных выборов нет и в этих условиях премьер-министром станет кто-то из Консервативной партии. Сразу встает вопрос: а кто? Военный министр отказался, госпожа Трасс «погорела» сама, госпожу Мэй никто не ждет. Кроме экономиста Риши Сунака больше никого не видать. Расчет Джонсона состоит в том, что он-то уже премьером был, — рассказал политолог.

Собеседник «ВМ» предположил, что Джонсон ушел с должности вовсе не из-за вечеринок в период пандемии, а из-за своей активности в европейской политике и за формирование собственного военного блока.

Некоторые люди в политике могли посчитать Джонсона опасным для себя, подозревая в намерении устроить ядерную войну, уверен Журавлев.

— Военный блок Джонсона мог бы балансировать на грани ядерной войны, а это не нужно американцам и настоящей британской элите, которая на поверхности не видна. Авантюра с ядерным уклоном может закончиться концом западной цивилизации физически, а не идеологически, экономически или политически. Джонсон к этому вел, хоть и, вполне возможно, не собирался такую войну развязывать, но планировал активизировать деятельность Прибалтики, Польши и Украины под своим лидерством. Все понимали, что это будет военный союз, причем не оборонительный, а наступательный. В этих условиях вероятность ядерной войны повышалась. Люди, принимающие решения, подумали, что это уже перебор, — рассказал политолог.

При этом Джонсон, как и другие политические деятели, активно выступал за победу Украины в конфликте, однако им не нравились методы британского премьера, пояснил эксперт. В крайнем случае ему могут позволить вернуться, если других кандидатов на пост премьера не найдется, однако ровно до повторения ситуации, предположил специалист.

Население Великобритании может не принять возвращение Джонсона, заметил эксперт.

— Люди раздражены всей историей, потому что, с одной стороны, все, что делает Консервативная партия, абсолютно законно. Они имеют большинство в парламенте, поэтому выбирают премьера страны, — это нормальная практика в парламентской стране. Но население считает, что это как-то слишком заковыристо, когда эти люди принимают решение, кто будет фактически единолично управлять страной в ближайшее время. Все требуют внеочередных выборов, люди хотят проверить, будет ли поддержка консерваторов. А после всеобщих выборов объявят победителя, которого будет поддерживать большинство населения (чего сейчас нет: политические эпохи сменились раньше, чем прошел избирательный цикл), — заключил Журавлев.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну после слухов о его возможном возвращении на пост главы правительства от Консервативной партии. Об этом сообщает телеканал Sky News в субботу, 22 октября.