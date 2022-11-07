Остались клоуны: лица западных политиков

Западные демократии и страны, следующие заданному западом образцу, стремительно деградируют. Это отчетливо видно по персонажам, которые сегодня работают лицом мировой политики.
На международной арене все похоже на цирк. Политики соревнуются в том, кто больше сможет сказать, но при этом ничего не сделать. Граждане западных стран терпят то, что говорят их представители, и не могут с этим ничего поделать. Одним словом — клоунада.
Что говорить, если президентом огромной страны становится старик, который путает названия стран и жмет руки привидениям. Когда лидером государства становится бывший комик, который высмеивал ту власть, которую сам и олицетворяет. Когда премьер-министр некогда великой европейской державы за 44 дня разваливает экономику страны.
Наверное, глядя на такие «успехи» потомков, в гробу переворачиваются все: от «крестного отца США» Томаса Пейна до «железной леди» Маргарет Тэтчер. Так называли великих английских политиков, которых никогда не забудут за их деятельность. Но времена и нравы изменчивы. Теперь «Зелю», «старика Джо» и «дочь мистера Бина» будут помнить лишь по их глупым поступкам, объяснить которые можно только отсутствием серого вещества.
Элизабет Трасс продержалась на посту премьер-министра Британии 44 дня. Абсолютный антирекорд. Так опозориться за столь короткий срок не удавалось еще ни одному британскому премьеру. Всего лишь за месяц Лиз Трасс обрушила английский фунт и саму экономику Британии. Нанесла непоправимый ущерб своей партии. Консерваторов поддерживают сейчас лишь 14 процентов британцев, а их соперников-лейбористов — 53 процента. Сама Британия выставлена всему миру на посмешище.
Еще за день до отставки, 19 октября, в Палате общин Трасс хорохорилась, на предложение уйти гордо бросала: «Я боец, а не трус». А уже на другой день пролепетала, что облажалась и уходит в отставку. Россиянам госпожа Трасс запомнится своим незнанием географии, ведь Великобритания, по ее словам, никогда не признает суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. Это заявление Трасс стало источником для множества шуток в русскоязычном сегменте интернета.
Борис Джонсон известен не только своей вечно встрепанной шевелюрой. Во время локдауна 2020 года, когда все жители Великобритании сидели взаперти по домам из-за ковида и запрета на массовые сборища, политик, занимавший тогда кресло премьер-министра, как в последний раз, отжигал на подпольных вечеринках.
Причем целая серия таких нелегальных «пати» прошла прямо в его резиденции на Даунинг-стрит. «Я вообще не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна. Просто, как и любой другой начальник, провожал увольнявшихся сотрудников. Я не на долго заходил», — оправдывался потом Борис. Но видеозаписи показывают другое.
Президент США Джо Байден постоянно попадает в нелепые ситуации из-за развивающейся деменции. Путает факты, страны, имена. «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев!» — вещал он в Конгрессе. А в интервью каналу NBC выдал: «У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно».
Вишенкой же на торте из целой серии глупостей стало его заявление: «Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны». Примечательно, что Байден в 2024 году планирует избираться на второй срок. Хотя если дальше так пойдет, то он, скорее, сменит Белый дом на «желтый дом».
Канцлер Германии Олаф Шольц на октябрьском брифинге заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Впрочем, обмануть начинающих замерзать немцев политик так и не смог. Ведь еще летом недовольство его деятельностью на посту канцлера высказали 62 процента жителей Германии.
И рейтинг Шольца продолжает неуклонно падать. Особенно простые граждане оценили и ответили митингами протеста на фразу: «Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15 процентов. Мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными».
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прошла долгий путь от профессионального врача-гинеколога до нынешнего своего поста. Основными вехами в ее карьере стали должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, министра обороны Германии. Именно она заявила: «Российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военное оборудование — у них больше нет полупроводников! Российская промышленность разорвана в клочья!»
Правда, потом оказалось, что клочья летят как раз от экономики Евросоюза, лишившегося доступа к дешевым энергоресурсам. Но госпожу фон дер Ляйен это волнует мало, ведь достаточно «на один-два градуса уменьшить отопление», чтобы «компенсировать весь запас «Северного потока». Лучше бы дальше женщин лечила, что ли.
После того как Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома, ей на смену пришла Карин Жан-Пьер. Девушка на первой же своей встрече с журналистами, что называется, зашла с козырей, заявив: «Я одновременно и черная, и лесбиянка, и эмигрантка». Видимо, именно эти качества она полагала залогом успешной работы. Далее барышня сорвала овации, обвинив президента России Владимира Путина в повышении налогов в США, и глубокими познаниями в экономике: «И, вызнаете, это, это, эм, это, вызнаете безрассудно. Это безрассудные игры с нашей экономией... Экономикой».
Когда Владимир Зеленский работал комиком, российские и украинские зрители рукоплескали его шуткам. Зато после того, как актер и шоумен занял пост президента Украины, многим стало совсем не до смеха. Чего стоит одно его заявление английскому каналу BBC о том, что Украина начала войну с Россией задолго до того, как Россия начала специальную военную операцию?
С начала операции по демилитаризации и денацификации Украины Зеленского не единожды ловили на лжи и употреблении запрещенных веществ. А шутка, которую он пошутил еще в бытность ведущего «Вечернего квартала», стала пророческой: «Украина — актриса немецких фильмов для взрослых — она готова принять в любом количестве с любой стороны».