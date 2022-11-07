Остались клоуны: лица западных политиков

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Западные демократии и страны, следующие заданному западом образцу, стремительно деградируют. Это отчетливо видно по персонажам, которые сегодня работают лицом мировой политики.

На международной арене все похоже на цирк. Политики соревнуются в том, кто больше сможет сказать, но при этом ничего не сделать. Граждане западных стран терпят то, что говорят их представители, и не могут с этим ничего поделать. Одним словом — клоунада.

Что говорить, если президентом огромной страны становится старик, который путает названия стран и жмет руки привидениям. Когда лидером государства становится бывший комик, который высмеивал ту власть, которую сам и олицетворяет. Когда премьер-министр некогда великой европейской державы за 44 дня разваливает экономику страны.

Наверное, глядя на такие «успехи» потомков, в гробу переворачиваются все: от «крестного отца США» Томаса Пейна до «железной леди» Маргарет Тэтчер. Так называли великих английских политиков, которых никогда не забудут за их деятельность. Но времена и нравы изменчивы. Теперь «Зелю», «старика Джо» и «дочь мистера Бина» будут помнить лишь по их глупым поступкам, объяснить которые можно только отсутствием серого вещества.

Ушла с позором

Элизабет Трасс продержалась на посту премьер-министра Британии 44 дня. Абсолютный антирекорд. Так опозориться за столь короткий срок не удавалось еще ни одному британскому премьеру. Всего лишь за месяц Лиз Трасс обрушила английский фунт и саму экономику Британии. Нанесла непоправимый ущерб своей партии. Консерваторов поддерживают сейчас лишь 14 процентов британцев, а их соперников-лейбористов — 53 процента. Сама Британия выставлена всему миру на посмешище.

Еще за день до отставки, 19 октября, в Палате общин Трасс хорохорилась, на предложение уйти гордо бросала: «Я боец, а не трус». А уже на другой день пролепетала, что облажалась и уходит в отставку. Россиянам госпожа Трасс запомнится своим незнанием географии, ведь Великобритания, по ее словам, никогда не признает суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. Это заявление Трасс стало источником для множества шуток в русскоязычном сегменте интернета.

Фото: flickr/number10gov

Танцуй, Борис

Борис Джонсон известен не только своей вечно встрепанной шевелюрой. Во время локдауна 2020 года, когда все жители Великобритании сидели взаперти по домам из-за ковида и запрета на массовые сборища, политик, занимавший тогда кресло премьер-министра, как в последний раз, отжигал на подпольных вечеринках.

Причем целая серия таких нелегальных «пати» прошла прямо в его резиденции на Даунинг-стрит. «Я вообще не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна. Просто, как и любой другой начальник, провожал увольнявшихся сотрудников. Я не на долго заходил», — оправдывался потом Борис. Но видеозаписи показывают другое.

Фото: flickr/number10gov

Невидимый друг Джо

Президент США Джо Байден постоянно попадает в нелепые ситуации из-за развивающейся деменции. Путает факты, страны, имена. «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев!» — вещал он в Конгрессе. А в интервью каналу NBC выдал: «У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно».

Вишенкой же на торте из целой серии глупостей стало его заявление: «Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны». Примечательно, что Байден в 2024 году планирует избираться на второй срок. Хотя если дальше так пойдет, то он, скорее, сменит Белый дом на «желтый дом».

Фото: whitehouse

Немец, перец, колбаса

Канцлер Германии Олаф Шольц на октябрьском брифинге заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Впрочем, обмануть начинающих замерзать немцев политик так и не смог. Ведь еще летом недовольство его деятельностью на посту канцлера высказали 62 процента жителей Германии.

И рейтинг Шольца продолжает неуклонно падать. Особенно простые граждане оценили и ответили митингами протеста на фразу: «Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15 процентов. Мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными».

Фото: flickr/worldeconomicforum

Монологи вагины

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прошла долгий путь от профессионального врача-гинеколога до нынешнего своего поста. Основными вехами в ее карьере стали должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, министра обороны Германии. Именно она заявила: «Российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военное оборудование — у них больше нет полупроводников! Российская промышленность разорвана в клочья!»

Правда, потом оказалось, что клочья летят как раз от экономики Евросоюза, лишившегося доступа к дешевым энергоресурсам. Но госпожу фон дер Ляйен это волнует мало, ведь достаточно «на один-два градуса уменьшить отопление», чтобы «компенсировать весь запас «Северного потока». Лучше бы дальше женщин лечила, что ли.

Фото: flickr/european_parliament

Черная любовь в Белом доме

После того как Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома, ей на смену пришла Карин Жан-Пьер. Девушка на первой же своей встрече с журналистами, что называется, зашла с козырей, заявив: «Я одновременно и черная, и лесбиянка, и эмигрантка». Видимо, именно эти качества она полагала залогом успешной работы. Далее барышня сорвала овации, обвинив президента России Владимира Путина в повышении налогов в США, и глубокими познаниями в экономике: «И, вызнаете, это, это, эм, это, вызнаете безрассудно. Это безрассудные игры с нашей экономией... Экономикой».

Фото: whitehouse

Злой комик

Когда Владимир Зеленский работал комиком, российские и украинские зрители рукоплескали его шуткам. Зато после того, как актер и шоумен занял пост президента Украины, многим стало совсем не до смеха. Чего стоит одно его заявление английскому каналу BBC о том, что Украина начала войну с Россией задолго до того, как Россия начала специальную военную операцию?

С начала операции по демилитаризации и денацификации Украины Зеленского не единожды ловили на лжи и употреблении запрещенных веществ. А шутка, которую он пошутил еще в бытность ведущего «Вечернего квартала», стала пророческой: «Украина — актриса немецких фильмов для взрослых — она готова принять в любом количестве с любой стороны».