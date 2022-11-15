Кортеж, фейки да бойкот: саммит G20 будет полон скандалов

Балийские студенты размахивают флагами стран — членов G20 во время прибытия лидеров двадцатки / Фото: EPA/ADI WEDA / TASS

Во вторник, 15 ноября, на Бали (Индонезия) стартует саммит Большой двадцатки. «Вечерняя Москва» выясняла, чем может запомниться этот форум.

Президент Владимир Путин на саммит не поехал, отправив главу МИДа Сергея Лаврова. Отказался участвовать во встрече и Жаир Болсонару — президент Бразилии. Украинский президент Владимир Зеленский тоже решил не ездить, хотя его звали в качестве гостя (в число участников G20 Украина, разумеется, не входит. — «ВМ»).

— На полях встречи главы США и Китая будут пытаться договориться по вопросам Украины и Тайваня. Китай будет предлагать США биполярное устройство мира, — считает политолог Алексей Макаркин.

Эта встреча «на полях», вероятно, и станет центральным событием. Остальные же сведутся к разного рода скандалам. Так, российскому МИДу уже пришлось опровергать фейк западных СМИ о госпитализации Лаврова. Многих жителей Бали возмутила ситуация, когда кортеж из более чем полусотни (!) автомобилей Байдена перекрыл движение сразу на нескольких улицах. Главным же скандалом станет попытка европейцев и американцев изолировать российскую делегацию и даже ее бойкотировать. Также предполагается, будет упразднена традиция делать общее фото мировых лидеров — из-за разногласий по украинскому конфликту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Крутаков, политолог:

— Противоречия между странами G20 настолько велики, что ждать какого-то совместного заявления даже по поводу потепления климата — ради чего и проводится саммит — вряд ли стоит. Никаких прорывных решений на G20, я думаю, принято не будет. А случится, вероятно, просто церемониальная встреча.