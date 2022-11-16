Наказание за поддержку России: к чему приведет приостановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба»

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Украина приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за повреждений на трансформаторной станции, полученных в результате удара по территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что сам нефтепровод не пострадал. Подача сырья будет возобновлена после ремонта обслуживающей инфраструктуры уже в скором времени.

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода. По словам пресс-секретаря правительства страны Золтана Ковача, мероприятие прошло в качестве ответной меры. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, для каких стран опасна эта приостановка и сможет ли Венгрия безболезненно выйти из данной ситуации.

По словам эксперта, Украина продолжает усугублять антироссийскую позицию на мировой арене. Приостановка прокачки российской нефти является политическим решением.

— Прежде всего эта ситуация принесет неудобства Венгрии. Страна перестанет получать нефть по данному трубопроводу. Это означает, что Украина продолжает усугублять свою антироссийскую позицию. А также присоединяться к американским санкциям, которые осуществляются европейскими руками. Приостановка поставок российских нефтепродуктов является препятствием для снабжения Европы энергоресурсами из РФ. Это чисто политическое решение Украины. Как мы видим, не самое умное, но упрямое, — сказал Беляев.

Финансовый аналитик отметил, что, несмотря на антироссийские санкции, Венгрия поддерживает нашу страну. А Украина хочет наказать ее таким способом:

— Венгрия поддерживает Россию. Страна занимает нашу позицию. Украине очень хочется наказать венгров за то, что они не следуют санкциям, которые введены против России, а также препятствуют вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Украина берет на себя роль судьи и исполнителя наказаний.

Для европейских стран эта приостановка только усугубит положение, в которое они загоняют себя все глубже и глубже. У Евросоюза нет возможности полностью заменить российские энергоресурсы, отметил Беляев.

— Сейчас у Евросоюза некоторая передышка, потому что у Европы есть запасы энергоресурсов. Скорее всего, их хватит до конца февраля, а дальше странам придется думать, откуда их получать снова. Европа может заместить часть российских поставок, но все равно 15–20 процентов останется в дефиците. Безусловно, это не самый большой толчок, но он усугубит европейское положение, — рассказал аналитик.

Эксперт считает, что Россия поддержит Венгрию в этой ситуации. Тем не менее неизвестно, как дефицит нефти будут закрывать другие страны Европы.

— Эта страна индустриально развита, ее уважают в мировом сообществе. Безусловно, Венгрия занимает не самую ведущую позицию в Евросоюзе. Но если в общем производственном комплексе появляется то звено, которое испытывает определенные трудности, это негативно сказывается и на других европейских странах. Я думаю, что Венгрия найдет выход из сложившейся ситуации. А Россия поддержит страну-союзника и не оставит ее в беде, — подытожил специалист.