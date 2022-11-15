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Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Лейла Алиева
В мире
Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»
Фото: Pixabay

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой нефтепровода «Дружба». Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь правительства страны Золтан Ковач.

— В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал Совет безопасности, — написал он на странице в Twitter.

15 ноября Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

Недавно оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября.

Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В компании уточнили, что по данному участку сырье поступает в ФРГ.

Политолог Андрей Кортунов рассказал «Вечерней Москве», что больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» могла пострадать Германия.

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