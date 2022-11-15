Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии

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Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин во вторник, 15 ноября.

— Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения, — передает слова Демина ТАСС.

12 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером 11 октября.

Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В компании уточнили, что по данному участку сырье поступает в ФРГ. Позже ремонт поврежденного участка нефтепровода был завершен, прокачка сырья восстановлена.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия.

По его словам, по версии польских СМИ, инцидент произошел по техническим причинам. При этом версия с саботажем тоже не исключена, отметил политолог.