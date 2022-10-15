Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба»

Полина Долганова
Евгений Жуков
В мире
Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба»
Фото: Pixabay

Технические службы Польши завершили ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» и восстановили прокачку сырья. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал польский оператор Pern.

— Технические службы Pern в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании,— передает слова оператора ТАСС.

12 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В компании уточнили, что по данному участку сырье поступает в ФРГ.

Больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» могла пострадать Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов. Основываясь на версии польских СМИ, инцидент произошел по техническим причинам, предположил эксперт.

Нефть Польша повреждения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте