Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба»

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Технические службы Польши завершили ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» и восстановили прокачку сырья. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал польский оператор Pern.

— Технические службы Pern в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании,— передает слова оператора ТАСС.

12 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В компании уточнили, что по данному участку сырье поступает в ФРГ.

Больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» могла пострадать Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов. Основываясь на версии польских СМИ, инцидент произошел по техническим причинам, предположил эксперт.