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Глава МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за повреждений

Александр Афонин
В мире
Глава МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за повреждений
Фото: Pixabay

Из-за повреждений трансформаторной станции, полученных в результате удара по территории Украины, прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» была временно остановлена. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду, 16 ноября.

Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию, — сказал он.

Венгерский министр добавил, что сам нефтепровод в результате ударов не пострадал. Подачу сырья можно будет возобновить после ремонта обслуживающей инфраструктуры. По словам Сийярто, вероятнее всего, это случится уже в скором времени, передает РИА Новости.

Остановка прокачки нефти по «Дружбе» произошла по инициативе украинской стороны. Накануне об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В связи с остановкой нефтепровода премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности. По словам пресс-секретаря правительства страны Золтана Ковача, мероприятие прошло в качестве ответной меры.

Украина Нефть Венгрия повреждения
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