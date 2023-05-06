В Лондоне прошла коронация Карла III. Как это было

Фото: ТАСС / Andy Rain

После смерти королевы Елизаветы II новым английским правителем стал принц Чарльз (принявший тронное имя Карла III). Несмотря на то что официально он был провозглашен королем еще 10 сентября прошлого года, коронация Карла III состоялась только 6 мая 2023 года. Как проходил процесс — в материале «Вечерней Москвы».

Прибыли в дубовой карете

Трансляцию коронации Карла III увидели миллионы зрителей по всему миру. В самом Лондоне на процессию также смотрели толпы людей, которых не испугал даже небольшой дождь.

После 10 часов утра по местному времени Карл и его жена Камилла Паркер-Боулз (супруги в браке 18 лет) покинули Букингемский дворец и отправились в Вестминстерское аббатство в Diamond Jubilee — это государственная карета Британии, изготовленная из дуба. Она представляет собой закрытый экипаж, запряженный шестью лошадьми. Длина маршрута составила 1,3 мили, он проходил через центр Лондона.

Фото: Zuma\TASS

Несколько тысяч VIP-гостей

В Вестминстерское аббатство Карл III прибыл примерно в 11 часов утра. К тому времени внутри уже находились порядка 2200 приглашенных гостей — королей, политиков и знаменитостей со всего мира.

В процессе коронации участвовали и родственники Карла: например, его сын Уильям вместе с женой Кейт и детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луисом. А вот брат Уильяма, Гарри, приехал без супруги: его жена Меган осталась в Калифорнии, чтобы отметить день рождения сына Арчи.

Фото: ТАСС / Andy Rain

Первая леди США Джилл Байден посетила коронацию без супруга: согласно давней традиции американские президенты не участвуют в коронации британских монархов.

Золотая ложка XII века и 700-летнее кресло

За десять минут до полудня Карл III выполнил таинство помазания на царство. Оно было совершено главой Церкви Англии, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Он полил специальным маслом руки, грудь и голову монарха, таким образом «нарисовав» на нем крест.

Масло для помазания было приготовлено и освящено в Иерусалиме в начале весны. Для миропомазания использовалась уникальная золотая ложка, изготовленная еще в XII веке. Эта церемониальная реликвия не видела свет 70 лет с момента коронации Елизаветы II.

Затем Карл III занял коронационное кресло Святого Эдуарда (старейшее кресло: изготовлено в 1300 году и участвовало в 26 коронациях монархов). На этом этапе Карлу принесли державу (золотой шар с религиозным крестом), скипетры с голубем (символ милосердия и справедливости) и крестом (знак королевской власти), а также кольцо суверена как символ королевского достоинства.

После этого на Карла III надели корону Святого Эдуарда, изготовленную специально под коронацию. В конце процесса монарх был возведен на престол с коронационного кресла. Аналогичный ритуал был посвящен супруге короля Камилле.

Обратно — на другой карете

После коронации Карл III и Камилла отправились обратно в Букингемский дворец. Их маршрут остался прежним, однако поменялся транспорт: теперь они сели в Золотую государственную карету возрастом 260 лет (она применялась на каждой коронации со времен короля Вильгельма IV).

Фото: ТАСС / Tolga Akmen

Окончилось торжество традиционно на балконе Букингемского дворца. Монархи в сопровождении своей семьи и пажей поприветствовали публику. Окончание коронации сопровождалось выступлением самолетов Королевских военно-воздушных сил.