Европа проигрывает войну с коронавирусом: как страны возвращают ограничения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вторая волна коронавирусной инфекции, о которой предупреждали многие врачи, в Европе стала реальностью. Число больных во Франции, Германии, Италии и Британии растет. Париж закрывает бары, в Германии — помещения вместимостью более 25 человек, а в Италии собираются ввести ношение масок даже на улице.

Париж закрывает с 6 октября все увеселительные заведения. Столица Франции объявлена «зоной максимального предупреждения» из-за большого количества новых случаев заболевания COVID-19.Рестораны и бистро оставят открытыми лишь в том случае, если они закрываются не позже 22:00 и регистрируют контакты клиентов.

Объявленные карантинные меры продлятся 14 дней. Накануне число новых случаев заболевания достигло 12 595 за сутки.

— Эти меры, незаменимые в борьбе с распространением вируса, будут применяться в Париже и трех непосредственно окружающих его департаментах в течение двух недель, — отмечают в администрации премьер-министра Франции.

Максимальный уровень тревоги во Франции объявляется в том случае, если число инфицированных превосходит 250 на 100 тысяч человек, а количество коек, зарезервированных для больных COVID-19, составляет не меньше 30 процентов.

В соседней Германии число больных тоже растет, но вводить там карантин не спешат. Хотя определенные меры Берлин уже принял. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с главами 16 федеральных земель объявила о закрытии помещений, где могут находиться больше 25 человек. На открытом воздухе норма — не более 50 человек. Все помещения нужно будет обязательно проветривать. Каждая из земель может скорректировать меры в зависимости ситуации на месте.

— Нам необходимо действовать на региональном уровне конкретно и целенаправленно, чтобы всеми возможными средствами избежать еще одного общенационального карантина, — сказала Меркель.

Второй волны опасаются и в Лондоне. Британское правительство 24 сентября обнародовало планы по усилению карантина. Борис Джонсон рекомендует гражданам дистанционную работу. Рестораны и пабы могут обслуживать клиентов только за столиками и не должны работать после 22:00.

Ранее, 21 сентября, британские эпидемиологи предупредили, что, если не принять незамедлительно необходимых мер, уже через несколько недель количество смертей от коронавируса начнет расти экспоненциально.

Прирост больных зарегистрирован в Италии. Их количество за последние две недели дошло до 26 тысяч случаев. 4 октября министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что Рим собирается ввести новые ограничения.

Сперанца сообщил общественной телекомпании RAI, что правительство рассматривает новые меры, которые будут включать ограничение общественных собраний и сделают ношение масок на открытом воздухе обязательным во всей стране.

— Маски имеют фундаментальное значение. Чем больше мы сможем использовать их, тем лучше, — сказал министр.

В настоящее время ношение масок является обязательным только в пяти из 20 регионов Италии. При этом Сперанца исключил возможность полноценного карантина по всей стране:

— Полная изоляция будет иметь культурные, экономические и социальные издержки, которые страна не может себе позволить.

Кабмин Италии должен был собраться сегодня, чтобы обсудить новые возможные меры.

2 октября в карантин погрузилась столица Испании. В Мадриде и девяти пригородных населенных пунктах ввели ограничения на въезд и выезд. Пересекать границы города и пригородов можно только в связи с работой, для совершения покупок, а также учащимся и врачам.

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