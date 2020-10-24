«Граждане не церемонятся»: жители Испании описали вторую волну коронавируса

Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Испанские регионы попросили правительство страны ввести режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, такую меру поддерживают автономные сообщества Астурия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Наварра, Риоха, Страна Басков, Эстремадура и автономный город Мелилья. Режим повышенной готовности позволит вводить более строгие карантинные меры, в том числе комендантский час. Что сейчас происходит в испанских городах, «Вечерняя Москва» узнала у местных жителей.

По словам Яны Барановской из Барселоны, с приходом второй волны коронавируса в Испании начали закрывать развлекательные учреждения. Так, с середины октября не работают бары и рестораны. К счастью, по словам девушки, открыты продуктовые магазины и торговые центры.

— Рестораны, кафе работают только на вынос. Все эти меры ввели на 15 дней, потому что количество зараженных растет. Но при этом детские сады и школы работают, — сказала она.

Местная жительница отметила, что в некоторых торговых комплексах и заведениях Барселоны ограничили количество посетителей. При этом передвижение между населенными пунктами внутри страны и соседними государствами открыто.

— Границы открыты, передвигаемся без проблем, никто не требует справок каких-то, нет никаких специальных пропускных кодов, — уточнила Яна.

Фото: Из личного архива Яны Барановской

Что касается туристов, по словам собеседницы «ВМ», их очень мало. Пляжи и крупные курортные центры тоже безлюдны. Масочный режим обязателен в местах массового скопления людей. Еще один обязательный атрибут — перчатки.

— В автобусах, метро, магазинах, в любом транспорте ты обязан быть в защитных средствах. В начале карантина люди боялись близко подходить друг к другу. Сейчас же все привыкли и больше не держат дистанцию. Поначалу всем было страшно, некоторые люди не выходили из дома, даже чтобы продукты купить, заказывали все на дом. Теперь этой паранойи нет, люди смирились, что коронавирус рядом и спастись можно, только используя средства защиты, — констатировала она.

Что же касается препаратов от коронавируса и вакцины, министерство здравоохранения страны не афиширует разработки испанских специалистов. О том, что Россия первой начала производить вакцину от COVID-19, по словам собеседницы «ВМ», осведомлены даже местные жители, однако на этом их знания заканчиваются.

Фото: Из личного архива Яны Барановской

— Единственное, что нам говорили еще в самом начале самоизоляции, так это то, что вакцинация от коронавируса будет обязательной. Без укола тебя не примут ни в школу, ни в садик, на работу ты тоже без прививки не сможешь устроиться. Дети, во всяком случае, без проблем пошли в школу в сентябре, поэтому, видимо, все эти разговоры сошли на нет. Единственное, если ребенок находился вне Европы, то в образовательное учреждение нужно предоставить справку об отсутствии болезни. На работе от нас тоже пока никто не требует никаких документов о наличии прививки, — призналась жительница Барселоны.

Александра Руднова проживает на юге Испании в городе Альмерия. По ее словам, в этом регионе относительно благополучно, число заболевших небольшое, поэтому особых ограничительных мер, кроме масок и соблюдения дистанции, нет. Но вот Мадрид, по словам девушки, уже «постепенно входит в опасную фазу». В столице, как она отметила, уже введен комендантский час, а на работу людей пускают только по справкам.

Фото из личного архива Яны Барановской

— За посещение рабочих мест без документов гражданам выписывают штрафы. Из-за того, что в каждом регионе свои требования и санкции за нарушение мер безопасности, сумма наказания может разниться. Например, в Мадриде и центральных регионах за отсутствие защитных средств придется раскошелиться на 500 евро, в нашем регионе эта сумма не превысит 100 евро. Такая политика связана с тем, что в каждом регионе власти сами устанавливают санкционные меры, — рассказала девушка.

Александра также слышала, что испанские ученые работают над созданием вакцины и препаратов от коронавируса, чтобы самостоятельно противостоять пандемии и не закупать медикаменты в других странах:

— Никто пока не говорит о том, когда испанские вакцины будут доступны. Но страна делает все возможное, чтобы не зависеть от помощи других стран в части медицинских средств.

По словам девушки, за соблюдением мер безопасности следят не только полицейские. Сами граждане с нарушителями «не церемонятся»:

— Если вы идете по улице, а у вас маска не полностью прикрывает лицо, к вам могут подойти посторонние люди и сделать замечание или потребовать надеть маску и перчатки, если вы этого не сделали. И вы не сможете им ничего сказать, потому что никто не будет с вами выяснять отношения. В Европе сразу вызывают полицейских в подобных ситуациях, и вести диалог вы будете уже с ними.

Среди близких Александры немало тех, кто переболел COVID-19, причем в тяжелой форме, но никто не умер. Девушка утверждает, что некоторые из них спустя время повторно заболели. Иммунитет к коронавирусной инфекции не вырабатывается, убеждена она.

СПРАВКА «ВМ»

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено свыше миллиона инфицированных, 34,7 тысячи пациентов умерли. В марте в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения COVID-19. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня. Темпы распространения инфекции стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений. В этой связи власти регионов вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

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