«Феноменальные результаты». Чем запомнился первый день после выборов в США

Фото: flickr.com / Milwaukee Teachers' Education Association

Долгожданные выборы президента США спустя день после голосования не выявили победителя. Демократ и бывший вице-президент Джозеф Байден незначительно опережает Дональда Трампа, однако исход голосования еще не предрешен.

Каждый из кандидатов взял большинство в штатах, традиционно голосующих за демократов и республиканцев, таких как Калифорния и Техас соответственно. Перевесить этот баланс в пользу того или иного кандидата могут результаты так называемых «колеблющихся штатов». Из-за того, что правила голосования в каждом из 50 штатов свои и внедрено голосование по почте, определение результатов занимает много времени.

Фото: flickr.com / Phil Roeder

Некоторые штаты уже заявили, что итоги будут подведены ближе к концу ноября. Из ключевых штатов, где все еще подсчитывают голоса, можно назвать Аризону, Джорджию, Неваду, Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. В Мичигане и Аризоне Байден уже обошел Трампа. После обработки больше 90 процентов бюллетеней в Мичигане за бывшего вице-президента проголосовали 49,3 процента избирателей, за действующего президента — 49,1 процента. Байден уверен, что возьмет еще и Пенсильванию.

Несмотря на то что на подведение окончательных итогов уйдут недели, кандидат республиканцев и действующий президент Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе.

— Феноменальные результаты. Это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и не ожидали победы. Мы выиграем эти выборы, и, я уверен, мы это уже сделали, — сразу после выборов сказал Трамп, сообщив о своем успехе в штатах Флорида, Огайо, Техас, Северная Каролина и Джорджия.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

По предварительным результатам, из 538 выборщиков Байдена поддержали 238, Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Ближе к вечеру 4 ноября о своей победе заявили и в штабе Байдена.

— Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы, — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

День, когда мы узнаем имя нового президента США, может быть оттянут еще по одной причине. Судебных тяжб. Дональд Трамп уже заявил о некой группе людей, которая хотела подтасовать выборы. В связи с этим политик пригрозил, что в случае мошенничества он оставляет за собой право обратиться в Верховный суд для решения споров о результатах выборов.

Штаб Байдена назвал это заявление «неприкрытой» и «беспрецедентной попыткой отобрать демократические голоса граждан» США. Там предупредили, что у кандидата есть команда юристов, которая готова сопротивляться усилиям Трампа. Bloomberg всерьез рассматривает сценарий длительных тяжб. Такой исход станет настоящей «головной болью» для инвесторов. Другим негативным сценарием бизнес-агентство рассматривает победу Байдена, но при большинстве республиканцев в Сенате.

Фото: flickr.com / Iowa Public Radio Images

Стоит напомнить, что наряду с президентом американцы выбирают также членов Конгресса. По итогам голосований должен переизбраться весь состав нижней палаты — Палаты представителей и треть членов верхней палаты — Сената. В настоящее время в Палате представителей большинство у демократов. В Сенате же оно у республиканцев. Даже если Байден станет главой Белого дома, без Сената демократы «окажутся связаны по рукам и ногам», констатирует BBC. У них не будет последнего слова не только при принятии законов, но и при назначении судей Верховного суда.

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