«Политическая психология»: зачем Армения сохранила военное положение в стране

Фото: mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания 26 ноября отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Против выступили 56 депутатов, тогда как «за» всего 36. «Вечерняя Москва» узнала возможные причины такого решения и о том, как это может сработать в интересах действующей власти.

Политическая манипуляция

Как считает политолог и публицист Армен Гаспарян, премьер-министру Армении Николу Пашиняну категорически не нужна сейчас отмена военного положения. Потому что тогда в отношении лидера государства автоматически начнется процедура вотума недоверия.

— Под любым благовидным предлогом его [Никола Пашиняна] партия, а у нее большинство в парламенте из-за всех революционных потрясений, будет откладывать этот момент, используя любой возможный повод, — сказал он.

Гаспарян также назвал решение о сохранении военного положения политической манипуляцией, отметив, что со стороны Пашиняна и дальше могут последовать «ухищрения», чтобы сохранить власть.

Непринятие договоренностей

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев придерживается иного мнения. По его словам, здесь не все так просто, и решение парламента Армении нельзя назвать слишком уж ожидаемым.

— После первого этапа беспорядков казалось, что все успокоилось, — Армения приняла ситуацию так, как она есть. Но, судя по всему, Армения до конца договоренности не принимает. Возможно, власть хочет показать обществу, что, несмотря на достигнутую договоренность и продолжающийся процесс ее осуществления, «мы порох держим сухим». Это связано с политической психологией. Если бы договоренность хотели отменить, парламент Армении принял бы соответствующий закон, — отметил политолог.

При этом, с точки зрения Журавлева, Пашиняну военное положение невыгодно. По словам политолога, военные его никогда не поддерживали, так как в отличие от предыдущих руководителей страны он не является выходцем из Карабахской войны.

Также, утверждает Журавлев, Пашинян не тот, кто опирается на армянскую элиту. Ее средние слои в 2018 году были вынуждены его поддержать, потому что за ним стояла толпа. По словам Журавлева, элиты, которые ему поверили и которым премьер-министр действительно многое может дать, борются теперь против его популярности.

— Как только появятся гарантии, что народ не пойдет Пашиняна защищать, его свергнут в тот же день, — уверен спикер. — И сейчас эти элиты фактически посылают простым людям сигнал: «Смотрите, он подписал мир, вот вам мир с военным положением».

Инициативу отмены военного положения выдвинули оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». По их мнению, правительство использует режим для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В свою очередь, Министерство обороны страны утверждает, что после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы и для их защиты военное положение пока необходимо.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия не поможет: почему Армения не вернет Карабах силой