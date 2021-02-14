«Трясло, как в поезде»: москвич рассказал о землетрясении в районе Фукусимы

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Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло к северо-востоку японской префектуры Фукусима. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 90 километрах от населенного пункта Намиэ. К счастью, подземные толчки не привели к формированию цунами. Однако в результате происшествия пострадали 150 человек. Толчки ощущались в префектурах северной, северо-восточной и центральной части страны. «Вечерняя Москва» пообщалась с москвичом, проживающим в Стране восходящего солнца, который рассказал о том, как все было.

Дмитрий Мезенцев проживает в японском городе Исехара, который располагается намного южнее от Фукусимы, ставшей эпицентром стихии. Однако и на территории этого населенного пункта земные толчки ощущались очень хорошо:

— Землетрясение вызвало масштабные перебои в электроэнергии практически по всей стране. У нас в городе тоже обесточены некоторые объекты и многоквартирные дома. В одну секунду без света осталось более миллиона домов на северо-востоке страны и в других населенных пунктах.

В момент, когда начались подземные толчки, стены в доме, по словам собеседника «ВМ», начали содрогаться:

— Мы с супругой в этот момент лежали и смотрели фильм. И вдруг я заметил, что все предметы внутри жилища начали неестественно смещаться. Свет, как в фильме ужасов, замигал. И дом начал ходить, что называется, ходуном. Складывалось впечатление, что мы находимся в поезде, вот так сильно трясло.

Однако сила толчков, как рассказал Дмитрий, не достигла той амплитуды, при которой необходимо покидать жилье из-за угрозы разрушения.

— Признаюсь честно, я очень испугался, так как это первое землетрясение за всю мою жизнь. В Москве благо таких «подарков» природа не предоставляла. Я хотел было спрятаться под стол или вообще бежать из дома. Но Юка, моя японская жена, успокоила, сказав, что это сравнительно не сильное землетрясение и смысла покидать квартиру нет, — сказал он.

При этом знакомые парня, проживающие недалеко от префектуры Фукусима, поделились своим впечатлением от случившегося:

— Мой друг живет в этих краях, и он рассказал, что на северо-востоке тряска ощущалась сильнее. И в первые минуты начала бедствия как будто прогремел взрыв. У них в доме разбилась практически вся посуда. Поскольку он живет больше 12 лет в стране, то застал кошмарное землетрясение 2011 года, когда в Японии произошли одни из самых разрушительных подземных толчков за всю историю наблюдений.

По словам молодого человека, тогда толчки вызвали цунами, что привело к аварии на атомной электростанции в Фукусиме. И ликвидация последствий того ужасающего стихийного бедствия продолжается до сих пор.

Сейчас, как отметил собеседник «ВМ», во многих городах северо-востока страны временно остановлено движение общественного транспорта и скоростных электропоездов.

— Но все равно нынешнее землетрясение не сравнится с тем, которое было десять лет назад. Тогда подземные толчки спровоцировали цунами, унесшее более 18 тысяч жизней, — напомнил Дмитрий.

В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась, и в городах, где произошло обрушение зданий, продолжают ликвидировать последствия землетрясения.

Между тем число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 150 человек. После ЧП в Фукусиме на АЭС из бассейнов с отработанным ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 литра.

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