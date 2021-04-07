Искушенный покупатель: почему в США любят московское мороженое

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несмотря на изобилие сладостей на американском рынке, русский пломбир в вафельном стаканчике является одним из любимых лакомств жителей США. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора и главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

По ее словам, за последние полгода экспорт мороженого из России вырос на 30 процентов:

— В основном закупают нашу продукцию в США, Канаде, Китае и Мексике. Чем это объясняется? Дело в том, что в России производственных мощностей больше, чем спрос на продукцию внутри страны. В результате приходится увеличивать экспорт.

Лидирующую позицию среди зарубежных стран по закупке отечественного мороженого занимают США.

— Основными потребителями российского лакомства на американском рынке являются русские эмигранты, которые привыкли к вкусу нашего мороженого. Несмотря на изобилие сладостей в этой стране, интерес к столичным сортам холодного десерта у них на высоком уровне. Оно лучшее на рынке, — сказала Уткина.

Технолог отметила, что в основном американских русских интересуют классический пломбир, эскимо, сливочное мороженое, мороженое в вафельном стаканчике, мороженое в контейнерах.

Высок спрос на московское мороженое и среди жителей КНР:

— В Китае очень любят наши товары, и мороженое не исключение. В основном китайцы скупают фруктовые виды лакомства, пломбир в вафельных стаканчиках и в больших упаковках, как говорится, для всей семьи.

При этом работать на рынке мороженого в Китае, как призналась специалист, очень сложно. Экспортировать туда продукцию значительно труднее, чем в США или Канаду. Однако это не мешает данному сектору экономики развиваться. Закупки российского мороженого также активно осуществляются странами СНГ. Среди них лидирующие позиции занимают Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

— Также пытаемся нарастить темпы экспорта в соседнюю республику — Украину. В целом темпы роста у нас ежегодно идут вверх на 2–3 процента. Хорошие покупательские способности проявляют Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан, — отметила Уткина.

Ранее сообщалось, что Москва в минувшем году экспортировала в США, Мексику и Канаду агропромышленную продукцию на общую сумму 49,85 миллиона долларов. Наиболее популярными товарами стали кондитерские изделия, мучное, молочная продукция и корма для животных.Также среди экспортируемых в эти страны товаров особенно востребованным было московское мороженое. Сумма поставок составила 8,23 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше, чем по итогам 2019 года.

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