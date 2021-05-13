«Тефлоновый президент»: могут ли ляпы Байдена стоить ему кресла в Белом доме

Фото: whitehouse

Джо Байдену не грозит импичмент по состоянию здоровья, но в американском законодательстве есть поправки, которые подразумевают отставку президента и передачу его полномочий другому лицу. Об этом «Вечерней Москве» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев, комментируя открытое письмо экс-генералов армии Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что отставные офицеры усомнились в физическом и психическом здоровье главы Белого дома. По мнению военных, президент Байден, будучи главнокомандующим американской армии, должен быть способен в любых обстоятельствах оперативно принимать точные решения по вопросам нацбезопасности. В этом военные и сомневаются: по их словам, американская нация находится в большой опасности.

Фото: whitehouse

В беседе с «ВМ» Рогулев высказал мнение, что некоторая замедленность и ляпы Байдена в целом понятны, учитывая его возраст (действующему американскому лидеру сейчас 78 лет — прим. «ВМ»).

— Байден и раньше, в более благополучные времена, допускал ляпы: он был мастер по этим делам. Журналисты охотились за ними, записывали их. Видимо, такая у Байдена особенность, и с годами она усиливается, — отметил американист.

По его словам, простые американцы, вероятно, не замечают этих нюансов за Байденом, а если и фиксируют их, то думают, что «он такой же, как мы».

— Ему свойственно ошибаться. Он не бог, не царь, не какая-то недостижимая фигура, — объяснил эксперт логику мышления обычного американца.

Ляпы и сомнительное, по мнению СМИ и некоторых экспертов, здоровье Байдена не приведут к его смещению с поста главы Белого дома, считает Рогулев. Он подчеркнул, что импичмент Байдена возможен, только если выяснится, что он до или во время своего президентского срока серьезно нарушил закон.

— Тогда главу государства отстраняют от должности, чтобы потом его можно было судить, — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что после убийства Кеннеди (35-го президента США Джона — прим. «ВМ») в законодательство была внесена поправка, которая описывает процедуру передачи власти в случае смерти президента либо его недееспособности. Признать Байдена недееспособным, по мнению Рогулева, нереально.

— Ну представьте себе, какая это публичная процедура: в комиссию должны войти все ведущие политические представители партий, Конгресса, Верховного суда… Должно быть медицинское заключение, психиатрическая экспертиза, которая покажет, что по здоровью он не может исполнять свои обязанности... Это нереально. Это обычно связано с ранениями или, например, когда президента на операцию кладут, — указал американист.

Также он заявил, что Байден прекрасно понимает, что им могут до известной степени манипулировать его приближенные. Это тоже не новая история для Америки — ее бывшие президенты спокойно доверяли целые направления политики своим помощникам, отметил эксперт.

— Байден тут — не особое исключение, но нужно понимать, что американский президент — это исполнительная власть. Он отвечает за все. Кто бы там как ни манипулировал, Байден ставит подпись и несет ответственность, и, я думаю, он это прекрасно понимает, — сказал Рогулев. — Все это манипулирование до определенных пределов.

Американист подтвердил, что манипуляции и излишнее доверие другим людям приводило к серьезным политическим скандалам в Штатах. Тем не менее и политика, и ее участники умели выходить сухими из воды, отметил эксперт.

— Каких только скандалов не было! С (40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом — прим. «ВМ») Рейганом, например, их было полно, но к нему ничего не прилипло. Поэтому его назвали «тефлоновым президентом». Байден тут только по возрасту выделяется, а через все остальное США проходили, и не раз, — резюмировал он.

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