Терроризм и пиратство. Как Запад отреагировал на скандальное задержание Протасевича в Минске

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Главное событие прошедших выходных — скандальное задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Днем 23 мая самолет с 25-летним сооснователем и бывшим главредом Telegram-канала Nexta принудительно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Как позднее признали белорусские силовики, сообщение было ложным. Некоторые СМИ считают, что Протасевича схватили по указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как Запад отреагировал на действия Минска, выясняла «Вечерняя Москва».

«На месте Романа может оказаться любой»

Одной из первых на задержание Протасевича отреагировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она назвала случившееся операцией спецслужб и международным скандалом, который Лукашенко «устроил лично ради расправы» над противником действующего режима.

— Больше никто не застрахован. На месте Романа может оказаться любой, — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Ее офис также связался с представителями литовских, греческих, ирландских, польских, американских, французских и немецких властей, чтобы те присоединились к расследованию инцидента.

— Международные партнеры, с которыми связалась Тихановская, заявили, что не позволят оставить безнаказанным поступок режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, Тихановская призвала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации.

Политик обратила внимание на то, что Протасевичу может грозить смертная казнь, поскольку белорусские власти ранее объявили его террористом (пока что Протасевичу не предъявляли таких обвинений, но ему вменяют организацию массовых беспорядков и «возбуждение социальной вражды» к представителям власти и милиции. Суммарно за это могут лишить свободы на 27 лет — прим. «ВМ»).

Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Государственные пираты

После обращения Тихановской европейские лидеры и политики начали подвергать действия Минска жесткой критике. Так, Министерство иностранных дел Литвы вызвало временно поверенного в делах Белоруссии и потребовало «немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа севшего в аэропорту Минска самолета». Позднее местные Генпрокуратура и полиция объявили, что приступают к досудебному расследованию «по факту захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми».

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал случившееся беспрецедентным актом государственного терроризма, а собственно посадку самолета сопоставил с угоном воздушного судна.

— Я попросил европрезидента (главу Евросовета Шарля Мишеля — прим. «ВМ») расширить повестку дня завтрашнего заседания Евросовета пунктом о немедленных санкциях в отношении режима Лукашенко, — написал глава правительства Польши в Twitter.

В интервью агентству РАР он добавил, что в МИД страны в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве.

О том, что произошедшее не назовешь иначе, как словом «угон», заявила и сама авиакомпания, чей самолет заставили сесть в Минске. Протасевич летел из Афин в Вильнюс на борту лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Руководитель перевозчика Майкл О’Лири признался, что инцидент очень напугал как пассажиров, так и экипаж, который, по мнению главы лоукостера, все равно сработал феноменально.

— Это был случай угона, поддерживаемого государством... пиратства при поддержке государства, — сказал О'Лири, не скрывая своего негодования в эфире NewsTalk.

Фото: pexels.com / Artem Podrez

Аналогичные обвинения в адрес Минска выдвинула Греция. Местный МИД осудил «акт государственного авиапиратства» и отметил его недопустимость.

— Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим, — указано в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

На то, что экстренная посадка самолета была запланирована и, по сути, составила часть спецоперации, указала серьезность намерений белорусских силовиков. Когда стало известно о якобы бомбе на борту лайнера, в воздух для сопровождения судна поднялся истребитель МиГ-29. По словам одного из лидеров оппозиции в Белоруссии Павла Латушко, военный самолет в какой-то момент начал угрожать экипажу гражданского самолета, и тот был вынужден сотрудничать (официальные авиавласти отвергают эти доводы — прим. «ВМ»).

— Истребитель-перехватчик ВВС Белоруссии подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться, — написал противник режима Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что два белоруса и четыре россиянина так и не вылетели в Вильнюс после всего произошедшего.

Все эти события и сведения привлекли внимание целого международного альянса: НАТО мониторит ситуацию и считает ее опасной.

— Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования, — написал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг в Twitter.

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

«Серьезные последствия странного поступка Лукашенко»

Еще в день задержания Протасевича западные силы начали требовать провести расследование инцидента. К примеру, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости расследования со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO). Инициативу Мишеля поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнувший, что Вашингтон осуждает преследование и произвольное задержание журналистов в Белоруссии.

— Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий, — отметил глава Госдепа, добавив, что американская сторона совместно с европейскими партнерами координирует ответные меры.

24 мая на саммите ЕС будет обсуждаться факт «насильственной посадки» самолета с Протасевичем на борту. По словам официального представителя Евросовета Мишеля Баренд Лейтса, на встрече обговорят возможные последствия и санкции в отношении Минска. Эту информацию подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, который назвал случившееся «еще одной вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции».

Более конкретно об ответе Европы на действия Белоруссии высказалась Франция. Местный министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан призвал к «жесткой и единой реакции европейцев». В свою очередь вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что теперь «Евросоюзу придется сделать выводы в отношении белорусского диктатора Лукашенко и его режима». Также глава британского МИД Доминик Рааб назвал странным поступок Лукашенко и предупредил о серьезных последствиях.

Помимо прочего о необходимости ввести санкции за «возмутительное и незаконное поведение режима Белоруссии» заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: president.gov.by

Закрытое небо

В некоторых странах Европы прозвучали призывы обходить воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки борта с Протасевичем. В частности, Литва призвала своих европейских партнеров подготовить совместное заявление ЕС по факту инцидента, а также рассмотреть возможность выступить с рекомендацией избегать в будущем входа в белорусское воздушное пространство.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил зайти с другой стороны и запретить белорусским авиакомпаниям полеты над территорией Евросоюза.

— Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний, — считает председатель польского кабмина.

В свою очередь литовский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выступил за более радикальный ответный маневр.

— Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов, — написал политик в Twitter.

С Ринкевичем частично согласился глава комитета Сената США по международным делам Боб Менендес, который совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу экстренной посадки самолета в Минске. Вместе с коллегами он призвал приостановить членство Белоруссии в Международной организации гражданской авиации, а также потребовал «запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», пока не будет проведено расследование инцидента.

Что о произошедшем говорит Минск?

В самой Белоруссии удивились столь резкой реакции со стороны международной общественности. Белорусский МИД считает, что европейские структуры и страны поспешили с «откровенно воинственными заявлениями».

— Ситуация прямо и явно нагнетается, — говорится в заявлении представителя дипведомства Белоруссии Анатолия Глаза.

По его мнению, критики режима Лукашенко не хотят объективно разобраться в произошедшем, в то время как Минск, напротив, готов принять зарубежных экспертов и сотрудничать с ними, чтобы «исключить инсинуации». Глаз подчеркнул, что все действия компетентных властей соответствовали нормам международного права.

Также дипломат выразил сожаление, что пассажирам самолета Ryanair пришлось столкнуться с неудобствами, но они были вызваны необходимостью соблюдать правила авиационной безопасности.

В свете вышесказанного Минск призвал не спешить с выводами и дождаться заключения специалистов.

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